Лукашенко направил приветствие участникам 44-го съезда БРСМ

Продолжая поддерживать и развивать лучшие традиции молодежного движения, белорусские юноши и девушки генерируют интересные и нужные для страны проекты, говорится в приветствии Александра Лукашенко, которое он направил 12 августа в адрес участников 44-го съезда Белорусского республиканского союза молодежи.

Пятьсот делегатов форума, который проходит в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!", примут Стратегию развития Белорусского республиканского союза молодежи до 2025 года. В ее основу легли предложения и идеи молодых людей, высказанные на дискуссионных площадках.

"Вы - прекрасное, умное, активное, ответственное поколение, которое выросло в независимой стране и уже сейчас созидает для нее наилучшее будущее", - констатировал в своем приветствии президент, назвав форум знаковым событием в истории организации, а три отчетных года "временем реализации возможностей для сотен тысяч членов БРСМ".

В числе общественно значимых направлений, в которых каждый участник организации может в полной мере проявить себя, белорусский лидер выделил патриотическое воспитание, поддержку молодых семей, культуру, науку, спорт и волонтерство, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент выразил убеждение, что "у делегатов съезда много новых полезных инициатив и востребованных идей, которые будут реализованы на благо любимой Беларуси". Он пожелал участникам съезда крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, творческой энергии, счастья на родной земле и успехов во всех добрых начинаниях.

По словам официальных представителей БРСМ, в адрес участников съезда поступили приветственные адреса от организаций-партнеров из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и ряда других стран. В частности, в приветствии Российского союза молодежи отмечается, что для огромного числа молодых людей БРСМ стал трамплином для успешного старта профессиональной и общественной деятельности, своего рода социальным лифтом, точкой роста, площадкой для проверки своих знаний и навыков, а также получения новых компетенций.

Кстати, сегодня БРСМ объединяет в своих рядах более двадцати процентов юношей и девушек от общего числа молодежи, проживающей в Синеокой. Это каждый пятый молодой человек, уточнили в пресс-службе съезда.