Лукашенко: Самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом допускать нельзя

Дать принципиальную оценку действиям руководителей регионов в борьбе с COVID-19 потребовал президент Беларуси от министра здравоохранения страны на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин. Оно состоялось 12 августа в Витебской области, передает пресс-служба главы государства.

Прежде всего, Александр Лукашенко дал понять, что никакой самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом допускать нельзя. "Как лечим, какой результат? Сразу хочу предупредить: никакой самоуспокоенности быть не должно!" - подчеркнул белорусский лидер.

Он очертил перед участниками совещания широкий круг вопросов, интересуясь, в том числе, обеспеченностью лекарствами, медицинским персоналом, больничными койками‚ кислородом, восстановлением тяжелых пациентов, соблюдением выработанных социальных мероприятий. "Можем ли мы сейчас оценить уровень ожидаемой к осени заболеваемости COVID-19 в Беларуси? Готовы мы к возможному новому витку пандемии, если он будет?" - уточнил задачу перед медицинским сообществом Лукашенко.

Обратил внимание президент и на недопущение насильственной вакцинации. "Категорически предупреждаю. Хочет человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - пояснил свою позицию глава государства. Вместе с тем, уточнил он, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить. Это, например, врачи или работники торговли. "Но никакой принудиловки", - добавил он.

В республике, по его оценке, "на сегодняшний день нет глобальных поводов для беспокойства". Он в очередной раз заверил, что в стране справляются "с этой бедой на достойном уровне".