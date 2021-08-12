Новости

Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Тайка Вайтити пообещал удивить любовной историей в новом "Торе" 17:40
Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 17:15
Том Харди рассказал о возможной встрече Человека-паука и Венома 17:10
Умерла актриса из африканских "мыльных опер" Тамара Джози 16:47

Marvel выпустит мультсериал про Малыша Грута

Новости
    12.08.2021, 17:59
Текст:   Богдан Бобров
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Стартовавший 11 августа мультсериал "Что, если...?" будет не единственным анимационным проектом Marvel Studios.

Фото: Disney
Тайка Вайтити пообещал удивить любовной историей в новом "Торе"

Продюсер Брэд Виндербаум подтвердил изданию Variety, что в производстве сейчас находится не только второй сезон "Что, если...?", но и отдельный, пока безымянный проект про Малыша Грута.

По формату он станет набором фотореалистичных анимационных короткометражек.

Когда состоится выход мультсериала о верном напарнике енота Ракеты, на столь раннем этапе разработки пока не сообщается.

Новости

Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн 16:37
Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату 15:36
Испанские кинематографистки протестуют против вручения награды Деппу 15:13
Вышел новый трейлер японского ремейка "Куба" Винченцо Натали 14:35
⧣ США
Фото: youtube.com/ RLJE Films
Вышел трейлер нового безумного фильма с Николасом Кейджем 12:39
Вышел русский трейлер финального сезона "Люцифера" 11:56
Партнер Бэтмена оказался бисексуалом: в DC устроили Робину каминг-аут 11.08.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышли два новых тизера "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 11.08.2021
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном получит приквел под названием "Аркхем" 11.08.2021
Джеймс Ганн назвал самую сложную сцену из "Отряда самоубийц" 10.08.2021
Удаленную сцену из "Черной вдовы" слили в интернет 10.08.2021