Marvel выпустит мультсериал про Малыша Грута

Стартовавший 11 августа мультсериал "Что, если...?" будет не единственным анимационным проектом Marvel Studios.

Продюсер Брэд Виндербаум подтвердил изданию Variety, что в производстве сейчас находится не только второй сезон "Что, если...?", но и отдельный, пока безымянный проект про Малыша Грута.

По формату он станет набором фотореалистичных анимационных короткометражек.

Когда состоится выход мультсериала о верном напарнике енота Ракеты, на столь раннем этапе разработки пока не сообщается.