Что интересного студия Marvel показала в первой серии "Что, если…?"

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Сегодня, 11 августа, на Disney+ стартовал мультсериал "Что, если…?" от Marvel.

Первый эпизод, очевидно, нельзя назвать каким-то откровением, прорывом или новой вехой в жанре хотя бы потому, что большая его часть была заранее известна по трейлерам и другим промо-материалам.

Завязка посвящена отважной скромняжке Пегги Картер - она получила внутривенно дозу сыворотки суперсолдата и в мощном атлетическом теле стала обладателем щита из вибраниума, на котором вместо звезды с полосками теперь выгравирован британский флаг.

Стив Роджерс же остается задохликом, но для него папаша Тони Старка изобретает специальную броню - эдакий ретро-костюм Железного человека Mark 0.15.

В целом с отсылками дела обстоят просто чудесно. Учитывая, что студия с этим проектом целится в самую гиковскую свою аудиторию, фанатское сердечко трепещет после каждого изящного референса: желторотый юнец Баки, едва не упав с поезда, шутит, что ему чуть не оторвало руку; тощий Стив Роджерс называет удачей, что Картер не отправили в костюмированный тур для поддержки морального духа солдат; он же позже иронично выдает, что он "всего лишь парень в бронированном костюме". А снять, мол, и кто он без него? Пока что это видится самой сильной стороной мультсериала.

В тоже время, от выполнения повесточных минимумов Marvel никуда не деться. Ровным жирным слоем по всему хронометражу размазывается тема феминизма и борьбы женщины за равноправие, а попутно сильная и независимая капитан Картер пачками избивает мужчин с "арийской" внешностью.

Конечно, на данном этапе сложно судить, каким проект получится в итоге, но вектор задан, определенно, интересный. Хотя подобную концепцию - с показом альтернативного развития всем известной киновселенной - в принципе достаточно сложно запороть.

Самый главный вопрос - как повлияет "Что, если…?" на дальнейшее развитие MCU, и не останется ли шоу просто филером и заглушкой, как в свое время стали "Войны клонов" для франшизы "Звездные войны", интересный и самобытный проект, но в общей картине ничего глобально не меняющий.

Пока в этом плане остается только гадать и строить теории. Сюжетно развитие событий стало возможным благодаря финалу "Локи", потому что, если бы не вмешательство бога хитрости и обмана, за Пегги Картер давно бы уже пришли агенты Управления временными изменениями и стерли бы ее и весь созданный таймлайн. Злоключения трикстера Тома Хиддлстона сделали возможным развитие такой альтернативной реальности.

Следующий эпизод анимационного проекта "Что, если…?" выйдет через неделю, 18 августа, согласно утечкам, он будет посвящен Т'Чалле, который стал Звездным Лордом вместо Питера Квилла.