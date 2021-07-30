Лавкрафтовские монстры против Marvel: новый ролик сериала "Что, если…?"

Премьера первого анимационного проекта от Marvel Studios состоится 11 августа на Disney+.

Видео называется "Измененные" (Changed), в нем показывают несколько ранее не опубликованных кадров.

На YouTube-канале Marvel Entertainment вышел новый промо-ролик грядущего мультсериала "Что, если…?"