Лавкрафтовские монстры против Marvel: новый ролик сериала "Что, если…?"

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
На YouTube-канале Marvel Entertainment вышел новый промо-ролик грядущего мультсериала "Что, если…?"
Видео называется "Измененные" (Changed), в нем показывают несколько ранее не опубликованных кадров.
Например, схватку Капитана Британии Пегги Картер с огромным лавкрафтианским монстром-осьминогом.
Сюжет шоу расскажет об альтернативном развитии событий привычной зрителю киновселенной.
Премьера первого анимационного проекта от Marvel Studios состоится 11 августа на Disney+.