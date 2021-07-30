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Лавкрафтовские монстры против Marvel: новый ролик сериала "Что, если…?"

Новости
    30.07.2021, 15:32
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

На YouTube-канале Marvel Entertainment вышел новый промо-ролик грядущего мультсериала "Что, если…?"

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер "Виво" - нового мультфильма создателя "Семейки Крудс"

Видео называется "Измененные" (Changed), в нем показывают несколько ранее не опубликованных кадров.

Например, схватку Капитана Британии Пегги Картер с огромным лавкрафтианским монстром-осьминогом.

Сюжет шоу расскажет об альтернативном развитии событий привычной зрителю киновселенной.

Премьера первого анимационного проекта от Marvel Studios состоится 11 августа на Disney+.

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