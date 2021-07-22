Генри Кавилла сватают в Киновселенную Marvel

Финал сериала "Локи" и грядущий анимационный проект "Что, если...?" вовсю готовят поклонников кинокомиксов к мультивселенной со всеми вытекающими оттуда альтернативными версиями знакомых персонажей.

Солидную долю внимания в фэндоме получила Капитан Британия Пэгги Картер, которой вкололи сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса.

Но не все в интернете согласились с тем, что стоит опять обращаться к актерам, уже участвовавшим в MCU. Некоторые считают, что неплохо было бы освежить каст свежими лицами.

В Сети начали активно форсить на роль защитника Соединенного Королевства Генри Кавилла, будто ему не хватает регалий Супермена, ведьмака, Шерлока Холмса и бессмертного Горца.

Подобные предложения, конечно же, не могли не вызвать локальных возгораний среди прогрессивно настроенной публики, поспешившей тут же подискутировать о сексизме и о том, что Хейли Этвелл заслужила свою пятиминутку славы.

У нее, кстати, никто ее в Marvel отбирать и не собирался. Более того, после озвучки "Что, если...?" у новой капитанши может быть даже камео в сиквеле "Доктора Стрэнджа".

The DisInsider Show - Episode 52



-We discuss Football, Willow, Blade Director, Beauty and the Beast prequel, Indiana Jones and Black Widow!



-We give our opinions on what live-action Disney films we want to see!



-Very cool Rumor of the Week



Listen now! https://t.co/DxFADjaeaj — The DisInsider Podcast Network (@DisInsiderPods) July 21, 2021

Ранее стало известно, что Кавилл сыграет в фильме "Проект "Рози".