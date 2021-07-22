Новости

"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
Тизер: "Черная вдова" в виде конструктора Lego 13:31
Умерла одна из первых красавиц греческого кино Гели Мавропулу 13:23
Эмилия Кларк: Студия Marvel установила слежку за мной 13:18
Умерла секс-символ 50-х, французская актриса Франсуаза Арнуль 13:12

Генри Кавилла сватают в Киновселенную Marvel

Новости
    22.07.2021, 13:49
Текст:   Богдан Бобров

Финал сериала "Локи" и грядущий анимационный проект "Что, если...?" вовсю готовят поклонников кинокомиксов к мультивселенной со всеми вытекающими оттуда альтернативными версиями знакомых персонажей.

Солидную долю внимания в фэндоме получила Капитан Британия Пэгги Картер, которой вкололи сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса.

Но не все в интернете согласились с тем, что стоит опять обращаться к актерам, уже участвовавшим в MCU. Некоторые считают, что неплохо было бы освежить каст свежими лицами.

В Сети начали активно форсить на роль защитника Соединенного Королевства Генри Кавилла, будто ему не хватает регалий Супермена, ведьмака, Шерлока Холмса и бессмертного Горца.

Подобные предложения, конечно же, не могли не вызвать локальных возгораний среди прогрессивно настроенной публики, поспешившей тут же подискутировать о сексизме и о том, что Хейли Этвелл заслужила свою пятиминутку славы.

У нее, кстати, никто ее в Marvel отбирать и не собирался. Более того, после озвучки "Что, если...?" у новой капитанши может быть даже камео в сиквеле "Доктора Стрэнджа".

Ранее стало известно, что Кавилл сыграет в фильме "Проект "Рози".

Новости

Вышел русский трейлер "Мартина Идена" по Джеку Лондону 13:06
Заболевшая COVID дочь Заворотнюк рассказала об ухудшении состояния 12:59
Умерла актриса Венета Зюмбюлева 12:55
Вышел новый трейлер хоррора Бломкампа про техно-экзорцизм "Демоник" 12:49
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню 12:26
На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения 11:51
Не только "Ведьмак": Netflix опубликовал трейлер своих премьер августа 21.07.2021
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 21.07.2021
В Сеть заранее слили новый трейлер фильма "Веном 2" 21.07.2021
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 20.07.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Опубликован новый кадр из "Дюны" с Полом Атрейдесом 21.07.2021
В Сети появились красивые постеры "Дюны" 20.07.2021
Нил Бломкамп рассказал о продолжении "Района №9" 20.07.2021