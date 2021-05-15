Мультсериал "Что, если...?" от Marvel получил дату премьеры

Грядущий мультсериал "Что, если...?" от Marvel стартует на онлайн-платформе Disney+ в августе текущего года. Эту информацию порталу IGN подтвердил представитель "Мышиного дома". Ранее называлась более размытая формулировка "этим летом".

Таким образом график премьер киновселенной на ближайшие три месяца выглядит следующим образом: "Локи" (июнь), "Черная Вдова" (июль), "Что, если...?" (август).

Новый анимационный проект интересен тем, что покажет уже известные сюжеты с неканоничным развитием событий, например, как Пегги Картер стала Капитаном Британией, а Т'Чалла был похищен инопланетянами и стал Звездным Лордом вместо Питера Квилла.

Примечательно, что к озвучке своих персонажей вернулись основные актеры каста MCU - Хейли Этвелл (агент Пегги Картер), Себастьян Стэн (Баки Барнс), Крис Хемсворт (Тор), Джефф Голдблюм (гроссмейстер), Том Хиддлстон (Локи), Натали Портман (Джейн Фостер), Пол Радд (Человек-муравей), Джош Бролин (Танос), Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Марк Руффало (Халк) и Роберт Дауни-младший в роли Тони Старка.

Также ныне почивший Чедвик Боузман успел записать все свои реплики для мультсериала.