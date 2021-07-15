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Названа новая роль "ведьмака" Генри Кавилла

Новости
    15.07.2021, 11:31
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: instagram.com/ henrycavill Фото: instagram.com/ henrycavill
Фото: instagram.com/ henrycavill

Ведьмак, Супермен в отставке и немного Шерлок Холмс Генри Кавилл нашёл новую роль, сообщает Deadline.

Фото: instagram.com/ bosslogic
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Под данным издания, он сыграет в фильме Стивена Фалька "Проект "Рози". Его герой - требовательный в любовных вопросах профессор, который никак не может найти свою половинку. Но однажды он встречает женщину, которая совершенно не похожа на рисовавшийся им идеал, но внезапно может оказаться той самой.

Ранее, напомним, стало известно, что Кавилл сыграет в перезапуске "Горца".

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