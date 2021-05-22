Генри Кавилла представили в образе Горца

Стало известно, что актер Генри Кавилл примет участие в перезапуске франшизы "Горец", и интернет отреагировал на эту новость практически моментально.

Так, известный цифровой художник bosslogic изобразил артиста в образе бессмертного воина с мечом.

Аудитории арт пришелся по душе, собрав за 8 часов более 37 тысяч отметок "нравится".

В комментариях пользователи высказывают предложения, что раз уж у Кавилла не получается вернуться к амплуа Супермена, то теперь он намерен получить все остальные знаковые роли в жанре экшн.

Напомним, что "Ведьмак" и Шерлок Холмс уже в его копилке.