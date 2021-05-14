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Фильм про младшую сестру Шерлока "Энола Холмс" получит сиквел

Новости
    14.05.2021, 10:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прошлогодний викторианский детектив "Энола Холмс", понравившийся, похоже, вообще всем, предсказуемо получит продолжение. Как передает IndieWire, производству сиквела официально дан "зеленый свет".

Фото: kinopoisk.ru
Ведьма из "Ванды/Вижна" присоединилась к сиквелу "Достать ножи"

Милли Бобби Браун, разумеется, вернется к роли одаренной сестры Шерлока, а Генри Кавилл вновь сыграет прославленного сыщика.

Заслуженные лауреаты Гарри Брэдбир и Джек Торн, режиссер и сценарист первой части соответственно, тоже в деле.

Сюжет и даты не уточнены.

Ранее сообщалось, что сериал "Нерегулярные части" с черным доктором Ватсоном был закрыт после первого сезона.

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