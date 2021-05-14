Фильм про младшую сестру Шерлока "Энола Холмс" получит сиквел

Прошлогодний викторианский детектив "Энола Холмс", понравившийся, похоже, вообще всем, предсказуемо получит продолжение. Как передает IndieWire, производству сиквела официально дан "зеленый свет".

Милли Бобби Браун, разумеется, вернется к роли одаренной сестры Шерлока, а Генри Кавилл вновь сыграет прославленного сыщика.

Заслуженные лауреаты Гарри Брэдбир и Джек Торн, режиссер и сценарист первой части соответственно, тоже в деле.

Сюжет и даты не уточнены.

Ранее сообщалось, что сериал "Нерегулярные части" с черным доктором Ватсоном был закрыт после первого сезона.