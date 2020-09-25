За последние полтора десятилетия новыми прочтениями историй о Шерлоке Холмсе никого не удивишь: "Шерлок Холмс" Гая Ричи, "Мистер Холмс", американский сериал "Элементарно" и "Шерлок" Моффата с Гейтиссом приняли на себя за истекшие годы все возможные проклятия ревнителей канона и одновременно привлекли к образу, который стал уж слишком статичным к девяностым, миллионы новых поклонников, невольно заставив многих из них открыть для себя радость знакомства с жанром английского детектива. Замена мужских персонажей на женские, смакование вполне предосудительных пристрастий детектива, выворачивание сюжета наизнанку, даже появление полоумной сестры - всем этим сегодняшнего зрителя совсем не удивишь. Стратегически Энола появилась в благоприятное время, когда очередная вольная интерпретация первоисточника будет принята с благосклонностью и интересом, а вот тактически - с опозданием, не сумела привлечь должного внимания, так как почти все "изюминки", подмеченные Спрингер, уже встречались в разных комбинациях.

Удивить смог разве что Генри Кавилл, который, в отличие от строптивой сестрицы, видимо был бы не прочь заковать себя в корсет - его поразительная физическая форма, сводящая в определенных ракурсах с ума поклонников комиксов, играет с ним злую шутку. Будучи облаченным в чопорный сюртук, он держит спину безупречно ровно, как и положено британскому джентльмену, но при более внимательном взгляде начинает смахивать на парвеню, с ужасом ожидающего провала - король действительно может оказаться голым, причем в прямом смысле - костюм то и дело грозит лопнуть по швам. Непривычно - и не менее комично - выглядит дуэт Шерлока и Майкрофта. Ну где это видано, чтобы младший братишка был в два раза толще любителя предаться чревоугодию при любой возможности! Тем более что Майкрофт, кажется, заслуживает всех возможных кар - он непередаваемо отвратителен (отдельное спасибо за это Клафлину).

Перед премьерой Кавилл далеко не случайно обронил - его героя не следует сравнивать с другими воплощениями, так как он - второстепенное лицо. И все равно при замечательных актерских данных Милли Бобби Браун, на которой сконцентрировано повествование, от образа Шерлока Холмса ожидаешь чего-то большего, нежели второпях сделанный набросок. Шерлок статен, чего уж там скрывать, чертовски красив, не без ставших знаковыми кудрей на голове, но более "сердечная" версия сыщика (стоившая Netflix много крови) не получилась завершенной. Кавилл воплотил какой-то собирательный портрет известного персонажа - в нем есть понемногу от разных экранных трактовок, что позабавит их ценителей, но вряд ли достаточно для Шерлока, помещенного в новые, непривычные условия.

Милли Бобби Браун органична в образе Энолы, готовой свернуть горы, чтобы найти свою мать. Это и многое другое растягивает повествование на добрых два часа, на протяжении которых Брэдбир щедро пользуется приемом, которым запомнилась Фиби Уоллер-Бридж в "Дряни". Но так как романы Спрингер, не будем забывать, все-таки подростковые, разрушение "четвертой стены" сводится преимущественно к созданию комического эффекта и заговорщицкой связи Энолы со зрителем.

В отличие от книги, в фильме много ненужных панегириков феминизму, от которых работа точно не выиграла, став очередной одой эмансипации с обезоруживающим флером оптимизма, столь характерного для американского мессианства. Надо сказать, что исторические реалии Лондона тех дней переданы достаточно красноречиво, а вопиющее социальное неравенство, (увы, безразличное к проблемам гендера) еще и по-диккенсовски выпукло. Тем более странным выглядит пламенный панегирик Энолы ближе к концу фильма, в котором она, еще совсем недавно боящаяся сгинуть на задворках столицы, пламенно уверяет зрителей (преимущественно - девочек) в том, что стоит только поверить в свою мечту - и все обязательно сбудется. И все проблемы, надо думать, волшебным образом растворятся в эфире.

Еще более обидно, что Энола, несмотря на крайне благожелательное отношение к ней и писательницы, и режиссера, не изображена умной девицей, которой она, несомненно, является. Все свои открытия она делает неловко, впопыхах, что абсолютно обесценивает неслыханное обстоятельство - она раскрывает преступление раньше Шерлока!

Динамика ее отношений с юным виконтом Тьюксбери также претерпела изменения в процессе переноса со страниц романа на кинопленку - Энола ведет себя в традициях несносной всезнайки (вроде Гермионы из "поттерианы"), у которой есть все ответы на фундаментальные вопросы бытия. А вот избалованный барчук, смотрите-ка, к своим шестнадцати даже не приблизился к ее уровню просветления. В первоисточнике, напомним, отношения Энолы и Тьюксбери куда более сложны, стоит Эноле взять верх в интеллектуальном плане, как новое испытание, свалившееся на головы беглецов, требует типично мальчишеского бесстрашия, непобедимого именно в силу отсутствия излишней рефлексии. И в очередной раз точно не скажешь, сумел ли крен в сторону приключений а-ля Энид Блайтон исправить вред, нанесенный просвещенными взрослыми, несущими в массы ни на чем не основанные идеи превосходства женщин над мужчинами (что, строго говоря, тоже дискриминация).

В общем и целом - фильм однозначно заслуживает просмотра, показанное в нем выглядит свежо, молодые актеры - непосредственны и очаровательны, не в последнюю очередь благодаря тому, что они играют своих сверстников. Отсылки к другим экранизациям значительно оживляют происходящее, но их будет недостаточно для взрослой аудитории, отрастившей за последние годы дедуктивные способности почище, чем самые лучшие сыщики Скотланд-Ярда, типичных образов обескураживающего британского юмора в сочетании с убийственной серьезностью меньше, чем хотелось бы, но они есть (-"Кто Вас послал?" - "Англия"), что также добавляет ленте обаяния. Заодно и Холмс раскрыл дело о пропавшей маркизе, обрел, как кажется, неплохого друга в лице Энолы. Которой, правда, еще нужно во всех отношениях подрасти и многому научиться, чтобы их общение стало полноценным и по-настоящему равноправным.

3.5