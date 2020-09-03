В цифровой прокат вышла очередная экранизация повести Фрэнсис Элизы Ходжсон Бёрнетт "Таинственный сад" (Secret Garden), которая по праву считается одной из жемчужин британской прозы для детей. Этому произведению повезло, через восемь лет его после публикации состоялся первый эксперимент по перенесению сюжета на экран - в виде немого фильма Густава фон Сейффертица. А в послевоенное время британцы выпускали новые трактовки нравоучительной истории примерно раз в десятилетие, вновь и вновь высвечивая разные подробности, пытаясь актуализировать произведение в соответствии с веяниями времени.

В двухтысячных режиссерам как будто стало скучно и тесно в формате книги Бёрнетт, и друг за другом вышли два продолжения канонической версии, снятых Скоттом Физерстоуном и Майклом Тачнером. И вот прошло двадцать семь лет после выхода полнометражного фильма Агнешки Холланд - и Марк Манден, которому обычно удаются литературные адаптации ("Кентерберийские рассказы", "Ярмарка тщеславия"), создал свою трактовку, призвав на помощь Колина Ферта и Джули Уолтерс (словно перехватившей эстафету у Мэгги Смит).

Результат получился, мягко говоря, странный. Вероятно, съемочная команда попыталась осуществить затею, которая, увы, лишь в редких случаях не оканчивается полным провалом - создать фильм, который был бы интересен не только детям, но и взрослым. Визуальная сторона, созданная со всем тщанием, тоже не оправдала надежд: достойная триллера мрачно-готическая картинка путешествия главной героини Мэри в дом своего дяди никак не стыкуется с продолжением, красочная анимация на таком контрасте выглядит если не вычурной, то совершенно неестественной. А ведь поистине волшебное открытие маленькой сиротой таинственного сада, казалось бы, имело все шансы стать тем, что могло бы выгодно отличить эту экранизацию от предыдущих, которые в силу объективных причин не могли воспользоваться чудесами современной анимации.

Откровенно удивляет и расстановка акцентов - события разворачиваются ближе к окончанию Второй мировой, а заодно и незадолго до достижения поставленных целей национально-освободительным движением в Индии. В отличие от книги, родители Мэри - вовсе не бездумные представители богемы, забывшие о дочери в череде светских развлечений, а жертвы различных обстоятельств: геополитических хитросплетений и семейной трагедии. Мать Мэри безутешна в своем горе, похоронив горячо любимую сестру, она потеряла всякий интерес к жизни, а муж ее - человек добрый, но совершенно безвольный, мог, кажется, только картинно разводить руками. И сама Мэри уже не столько плод педагогической запущенности, сколько заложник обстоятельств и чужого горя.

Фильм не под силу спасти ни Колину Ферту в роли дяди Арчибальда Крэвена, ни Джулии Уолтерс в образе жестокой экономки миссис Мэдлок. Юная Дикси Эгерикс однообразна и механистична, в то время как литературная Мэри хоть и непереносима в своем занудстве и избалованности, но иногда просто до карикатурного смешна. Несколько больше симпатий вызывает ее мнительный двоюродный брат Колин в исполнении Эдана Хэйхёрста, а роль Дикона, сельского паренька и страстного любителя животных отлично подошла колоритному Амиру Уилсону, за которым наблюдать одно удовольствие.

Странно и то, что из нарратива был начисто вымаран один из самых важных героев, садовник Бен Уэзерстафф, первый собеседник Мэри за пределами дома, не связанный условностями. Он открыл девочке глаза на ее поведение и стал проводником в окружающем мире. А финальный сюжетный кульбит фильма, без которого прекрасно обошлась Бёрнетт и все более ранние кино- и телеверсии, делает из девочки и вовсе героическую личность, в точном соответствии с "гендерно правильным" поветрием, заразившим западный культурный бомонд. Это решение ломает всю композицию, стирает напрашивавшиеся до того момента выводы, хотя, несомненно, наследует английской литературной традиции.

Что самое удивительное, новый "Таинственный сад" начисто лишен… волшебства (за которым у Бёрнетт скрываются куда более глубокие истины). Буйство кислотных красок, цветы размером с дерево, тщательно выписанные компьютерные малиновки, чьи движения полностью подвластны замыслам режиссера… все это зрелищно, спору нет, только переживаниям ребят, преображающим окружающую действительность силой одного воображения, да и вообще их личностям в этом пластмассовом мире нет места. Они кажутся скучными и одномерными, будто случайно угодившими в компьютерную игру. Остается надеяться, что любопытный ребенок и заботливые родители найдут время для прочтения первоисточника, а еще лучше - для просмотра предыдущих версий и поиска собственного волшебного уголка на природе.

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