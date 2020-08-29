Вышел новый трейлер второго сезона "Темных начал"

На YouTube-канале HBO опубликован новый тизер-трейлер второго сезона мрачного фэнтези-шоу "Темные начала" по мотивам цикла романов Филипа Пулмана.

В основе второго сезона - второй том серии, "Чудесный нож" (The Subtle Knife, 1997).

Проект масштабный - "картинка" по-прежнему тешит взор, чего уж там.

Практически все звезды первого сезона вернулись к своим ролям. Плюс в команду влились Теренс Стамп, сыгравший Джакомо Парадизи, владельца того самого ножа, способного прорезать окна в миры мультивселенной "Темных начал", и полковник Джон Парри, которого играет Эндрю Скотт - Мориарти из "Шерлока".

При этом Джеймс МакЭвой, изначально планировавшийся, во втором сезоне не появится из-за коронавируса.

Премьера - в ноябре.

Предыдущий локализованный трейлер смотрите здесь.