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Вышел новый трейлер второго сезона "Темных начал"

Новости
    29.08.2020, 16:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

На YouTube-канале HBO опубликован новый тизер-трейлер второго сезона мрачного фэнтези-шоу "Темные начала" по мотивам цикла романов Филипа Пулмана.

В основе второго сезона - второй том серии, "Чудесный нож" (The Subtle Knife, 1997).

Проект масштабный - "картинка" по-прежнему тешит взор, чего уж там.

Практически все звезды первого сезона вернулись к своим ролям. Плюс в команду влились Теренс Стамп, сыгравший Джакомо Парадизи, владельца того самого ножа, способного прорезать окна в миры мультивселенной "Темных начал", и полковник Джон Парри, которого играет Эндрю Скотт - Мориарти из "Шерлока".

Фото: youtube.com/ Netflix
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При этом Джеймс МакЭвой, изначально планировавшийся, во втором сезоне не появится из-за коронавируса.

Премьера - в ноябре.

Предыдущий локализованный трейлер смотрите здесь.

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