СМИ: Дэниел Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера, но с одним условием

Дэниел Рэдклифф после окончания "поттерианы" потратил все последующие годы своей профессиональной карьеры на то, чтобы избавиться от клише "актера одной роли", нередко снимаясь во всяком трэше.

Несмотря на все его усилия, многомиллионная аудитория поклонников вымышленной вселенной "Мира волшебников" до сих пор видит в нем лишь повзрослевшего "Мальчика со шрамом".

Сам он при этом неоднократно заявлял, что ни в каком виде и никогда не собирается возвращаться к своей звездной роли.

Но уже несколько месяцев бушует скандал, связанный с обвинением Джоан Роулинг - создательницы "Гарри Поттера" - в трансфобии. Якобы она позволила себе поиронизировать над ценностями и проблемами трансгендеров.

Судя по всему, что-то в голове Рэдклиффа на этой теме перещёлкнуло, и образ Гарри Поттера снова стал ему интересен. Как пишет со ссылкой на источник We Got This Covered, актер готов вновь сыграть избранного волшебника, но только лишь при одном условии - если в проекте никак не будет задействована Джоан Роулинг.

Фанаты, скорее всего, поддержат Дэниела в его попытке прокатиться на поезде хайпа травли писательницы, но решение в любом случае будут принимать боссы Warner Bros.

При этом стоит отметить, что ни в одном из анонсированных проектов по вселенной "Мира волшебников" не задействован бывший персонаж Рэдклиффа. Кстати, только что возобновились съемки продолжения "Фантастических тварей" по сценарию Роулинг с Эдди Редмэйном, который тоже осуждал "трансфобию" писательницы.

Ранее сообщалось, что Роулинг поддержал - чуть ли единственный из всех бывших коллег - Робби Колтрейн, сыгравший в серии фильмов Рубеуса Хагрида.