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СМИ: Дэниел Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера, но с одним условием

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    24.09.2020, 10:49
Текст:   Богдан Бобров

Дэниел Рэдклифф после окончания "поттерианы" потратил все последующие годы своей профессиональной карьеры на то, чтобы избавиться от клише "актера одной роли", нередко снимаясь во всяком трэше.

Фото: kinopoisk.ru
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Несмотря на все его усилия, многомиллионная аудитория поклонников вымышленной вселенной "Мира волшебников" до сих пор видит в нем лишь повзрослевшего "Мальчика со шрамом".

Сам он при этом неоднократно заявлял, что ни в каком виде и никогда не собирается возвращаться к своей звездной роли.

Но уже несколько месяцев бушует скандал, связанный с обвинением Джоан Роулинг - создательницы "Гарри Поттера" - в трансфобии. Якобы она позволила себе поиронизировать над ценностями и проблемами трансгендеров.

Судя по всему, что-то в голове Рэдклиффа на этой теме перещёлкнуло, и образ Гарри Поттера снова стал ему интересен. Как пишет со ссылкой на источник We Got This Covered, актер готов вновь сыграть избранного волшебника, но только лишь при одном условии - если в проекте никак не будет задействована Джоан Роулинг.

Фанаты, скорее всего, поддержат Дэниела в его попытке прокатиться на поезде хайпа травли писательницы, но решение в любом случае будут принимать боссы Warner Bros.

При этом стоит отметить, что ни в одном из анонсированных проектов по вселенной "Мира волшебников" не задействован бывший персонаж Рэдклиффа. Кстати, только что возобновились съемки продолжения "Фантастических тварей" по сценарию Роулинг с Эдди Редмэйном, который тоже осуждал "трансфобию" писательницы.

Ранее сообщалось, что Роулинг поддержал - чуть ли единственный из всех бывших коллег - Робби Колтрейн, сыгравший в серии фильмов Рубеуса Хагрида.

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