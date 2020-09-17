"Рубеус Хагрид" выступил в защиту Джоан Роулинг

Робби Колтрейн, сыгравший Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, встал на защиту писательницы Джоан Роулинг, ранее обвиненной в трансфобии.

В последние месяцы создательница поттерианы Роулинг попала под шквал критики за свой комментарий о гендерной идентичности, воспринятый её фанатами как оскорбительное проявление нетолерантности.

Всё началось в июне этого года, когда Роулинг поиронизировала над заголовком одной статьи, в котором авторы постарались избежать упоминания такого "гендерно окрашенного" слова, как "женщины", заменив его более витиеватой и причудливой формулировкой.

Ответная реакция "нового толерантного мира" не заставила себя долго ждать, позже на своем веб-сайте Роулинг опубликовала пространные слова в свою защиту, однако это лишь усугубило и без того неутихающее общественное негодование, к которому не преминули присоединиться и сами актёры вселенной Гарри Поттера, например, Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Эдди Редмэйн.

Как только ситуация поутихла, Роулинг вновь оказалась в центре внимания общественности. В её новом романе "Дурная кровь", написанном под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, один из героев является серийным цисгендерным убийцей, который охотится на своих жертв в обличии женщины. Данная сюжетная линия вызвала новую волну ожесточенной реакции в социальных сетях. На этот раз пользователи даже стали использовать хэштег #RIPJKRowling.

Тем не менее на защиту Джоан Роулинг встали её верные коллеги: в интервью Radio Times Робби Колтрейн заявил, что не считает заявления Роулинг оскорбительными.

"Я не знаю почему, но появилось целое поколение пользователей сети Twitter, которые только того и ждут, когда же их обидят", - приводит слова Колтрейна Screenrant. 70-летний актер признался, что его посыл всё равно воспримут как слова "сварливого старика" и воздержался от более подробных комментариев, потому что не захотел бы быть втянутым во все эти "письма ненависти".

Со своей стороны, Роулинг остается непоколебимой в своих убеждениях. Недавно писательница вернула награду, полученную в прошлом году от правозащитной организации имени Роберта Кеннеди, после того как президент этого фонда обвинил Джоан в трансфобии.