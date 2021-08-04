Видео: Капитан Америка в костюме Железного человека в "Что, если...?"

Компания Marvel опубликовала на YouTube новый отрывок из грядущего мультсериала "Что если...?"

Авторы проекта знатно перетряхнули содержимое привычной киновселенной, поэтому сыворотку суперсолдата вкололи Пэгги Картер, которая от этого стала Капитаном Британия.

Стив Роджерс же остался хлюпиком, но все равно стал участником боевых действий, примерив на себя костюм Железного человека, судя по всему, разработанный Говардом Старком.

Именно сцена с использованием ретро-брони несостоявшимся Кэпом и показана в новом промо-ролике.

Премьера амбициозного анимационного сериала "Что если...?" состоится 11 августа на Disney+.