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Видео: Капитан Америка в костюме Железного человека в "Что, если...?"

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    04.08.2021, 16:58
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Компания Marvel опубликовала на YouTube новый отрывок из грядущего мультсериала "Что если...?"

Фото: instagram.com/ daily_marvel.hk
Фото: Кристиан Бэйл на съемках четвертого "Тора" в роли злодея

Авторы проекта знатно перетряхнули содержимое привычной киновселенной, поэтому сыворотку суперсолдата вкололи Пэгги Картер, которая от этого стала Капитаном Британия.

Стив Роджерс же остался хлюпиком, но все равно стал участником боевых действий, примерив на себя костюм Железного человека, судя по всему, разработанный Говардом Старком.

Именно сцена с использованием ретро-брони несостоявшимся Кэпом и показана в новом промо-ролике.

Премьера амбициозного анимационного сериала "Что если...?" состоится 11 августа на Disney+.

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