Камбербэтч озвучит Доктора Стрэнджа в мультсериале "Что, если...?"

Анимационный сериал А.К. Брэдли для Disney+ "Что, если…?" (What If…?), показывающий альтернативную вселенную Marvel, пережил достаточно болезненные изменения в актерском составе, участвующем в озвучке.

Ранее стало известно, что Крис Эванс (Капитан Америка) и Роберт Дауни-младший (Железный человек) не примут участие в проекте, отказом ответили также судящаяся со студией Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Том Холланд (Человек-паук). Но есть и приятные новости: помимо Дона Чидла (Воитель) среди подтвердивших свое присутствие числится британский актер Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж). Об этом сообщает СomicBook.

Интересующиеся судьбой одного из наименее разработанных (и оттого наиболее таинственных) героев Marvel с особым нетерпением ждут эпизода о Докторе Стрэндже, в котором во многом амбивалентный персонаж покажет свою темную сторону. Ранее ресурс The Illuminerdi сообщал о том, что в грядущем сезоне Доктор Стрэндж якобы обретает магические способности после смерти возлюбленной. Произошедшее увлекает Стрэнджа по извилистой опасной тропе - он пытается обуздать практики черной магии, чтобы изменить прошлое. И еще одна свежая подробность: портал Collider сообщает, что Человек-паук примерит на себя Плащ Левитации.

Напомним, что у Бенедикта Камбербэтча есть богатый опыт в озвучивании фильмов и сериалов - его голосом говорит Гринч из одноименной экранизации произведения Доктора Сьюза, Тигр из "Тигра, который пришел выпить чаю", а также Сатана из "Благих знамений".

Любителей британской научной фантастики тоже ждут хорршие новости: компания Big Finish анонсировала очередной радиоспектакль по "Доктору Кто" Doctor Who: Dalek Universe 3 с Одиннадцатым Доктором Дэвидом Теннантом.