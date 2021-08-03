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Камбербэтч озвучит Доктора Стрэнджа в мультсериале "Что, если...?"

Новости
    03.08.2021, 12:29
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Анимационный сериал А.К. Брэдли для Disney+ "Что, если…?" (What If…?), показывающий альтернативную вселенную Marvel, пережил достаточно болезненные изменения в актерском составе, участвующем в озвучке.

Фото: WDSSPR
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Ранее стало известно, что Крис Эванс (Капитан Америка) и Роберт Дауни-младший (Железный человек) не примут участие в проекте, отказом ответили также судящаяся со студией Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Том Холланд (Человек-паук). Но есть и приятные новости: помимо Дона Чидла (Воитель) среди подтвердивших свое присутствие числится британский актер Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж). Об этом сообщает СomicBook.

Фото: kinopoisk.ru
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Интересующиеся судьбой одного из наименее разработанных (и оттого наиболее таинственных) героев Marvel с особым нетерпением ждут эпизода о Докторе Стрэндже, в котором во многом амбивалентный персонаж покажет свою темную сторону. Ранее ресурс The Illuminerdi сообщал о том, что в грядущем сезоне Доктор Стрэндж якобы обретает магические способности после смерти возлюбленной. Произошедшее увлекает Стрэнджа по извилистой опасной тропе - он пытается обуздать практики черной магии, чтобы изменить прошлое. И еще одна свежая подробность: портал Collider сообщает, что Человек-паук примерит на себя Плащ Левитации.

Напомним, что у Бенедикта Камбербэтча есть богатый опыт в озвучивании фильмов и сериалов - его голосом говорит Гринч из одноименной экранизации произведения Доктора Сьюза, Тигр из "Тигра, который пришел выпить чаю", а также Сатана из "Благих знамений".

Любителей британской научной фантастики тоже ждут хорршие новости: компания Big Finish анонсировала очередной радиоспектакль по "Доктору Кто" Doctor Who: Dalek Universe 3 с Одиннадцатым Доктором Дэвидом Теннантом.

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