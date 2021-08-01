Будущее "Доктора Кто": кандидаты на главную роль и позицию шоураннера

Дополнительным стимулятором к размышлениям стало известие о том , что в следующем году над сериалом прекратит работу Крис Чибнелл, архитектор реформ сериала с момента назначения им первой Доктора-женщины Джоди Уиттакер и вдохновитель превращения ностальгического проекта в очередной рупор леворадикальных взглядов.

Нил Гейман, который неоднократно признавался в своей любви к "Доктору Кто" (да и кто из британских фантастов, чье детство или отрочество пришлось на послевоенные и все последующие годы и десятилетия, смог бы избежать этого влияния!), поспешил отреагировать на вопрос пользователя Twtter о своем возможном участии в разработке сериала. Автор серий "Жена Доктора" (2011) и "Кошмар в серебряных тонах" (2013), а также рассказа "Нисколько часов" (2013), который вошел в русскоязычный сборник "11 Докторов, 11 историй" был вынужден огорчить заправских "хувианов". "К сожалению, я занят. Мне бы гораздо больше пришлось по душе написание сценария одного из эпизодов "Доктора", чем роль шоураннера на протяжении нескольких сезонов", - отметил он.

I"m spoken for, I"m afraid. And I"d much rather write an episode of Doctor Who than showrun several seasons. https://t.co/kFS0JoTNpt — Neil Gaiman (@neilhimself) July 29, 2021

Расплывчатая "занятость", на которую намекает Гейман, скорее всего, связана с обязательствами по созданию экранизации спин-оффа "Американских богов" под названием "Сыновья Ананси" ("Дети Ананси") в рамках эксклюзивного контракта, подписанного им с компанией Amazon. Учитывая завидную живучесть "Доктора Кто", многие, несомненно, сохранят надежду на то, что любимая "докториана" переживет и грядущий проект Amazon, а там уж недалеко и до более плотной работы Геймана с материалом родом из детства. Кроме того, на очереди - второй сезон "Благих знамений", и если сумеет на достойном уровне продолжить первый, потеря будет не столь велика.

Между тем в желающих возглавить проект нехватки, конечно, нет. Например, готовность заняться продолжением "Доктора Кто" выразил шоураннер культового "Вавилона 5", американский сценарист Дж. Майкл Стражински. Выразив сомнение в том, что BBC решится доверить "Доктора" американцу, он отметил, что, если это произойдёт, он готов прибыть моментально.

I don't know if the BBC would ever consider an American to show-run #DoctorWho, but if so, I would be there in a heartbeat. (Well, technically two heartbeats, since two hearts....) https://t.co/SD0N8gtNmL — J. Michael Straczynski (@straczynski) July 30, 2021

Грядущее прощание Джоди Уиттакер с самой противоречивой ролью в ее репертуаре вызвало к жизни повторный интерес к персоне Питера Капальди, который передал ей роль Доктора в наилучшем виде. Издание Radio Times щедро цитирует интервью, в котором Капальди великодушно отметил, что Джоди абсолютно неподражаема и великолепна - она справится и без каких-либо советов от умудренного сединами предшественника.

В свою очередь, он не преминул вспомнить нахождение на одной съемочной площадке со своим предшественником, Одиннадцатым Доктором Мэттом Смитом, который проявил внимание, благородство и душевную щедрость по отношению к своему коллеге, переживая непростое расставание со своим персонажем.

По мнению Капальди, такая роль поддается осмыслению только после окончательного завершения работы. И чуть ли не в первый раз за последние несколько лет была озвучена мысль о том, что, создавая подобный образ, невозможно не испытывать огромный груз ответственности - перед коллегами, перед теми, кто любит сериал. Конечно, когда становится понятно, что конец съемок близок, можно позволить себе быть несколько более свободным, происходящее даже может приобрести более мрачный и чуть ли не эзотерический поворот. По ощущениям актера, сейчас он находится в "пред-докторском" состоянии, так как для воплощения этого героя ему пришлось полностью перевоплотиться и на несколько лет стать кем-то совсем другим. Судя по всему, ему это действительно удалось - как оказалось, за период локдауна актер решил тряхнуть стариной и записать панк-альбом (в 80-х он был вокалистом и гитаристом панк-группы The Dreamboys).

Компания BBC спешит приурочить грядущие спецэпизоды к программе празднования столетия со дня своего основания 18 октября 1922 года:

BREAKING: Jodie Whittaker and Chris Chibnall to leave Doctor Who in a trio of Specials, culminating in an epic blockbuster Special to air in autumn 2022 as part of the BBC"s Centenary celebrations.



Read the full story ➡️ https://t.co/JB6PTifZUr pic.twitter.com/e6pMTwmLxY — Doctor Who (@bbcdoctorwho) July 29, 2021

Крис Чибнелл, изрядно потрепавший нервы многим преданным зрителям "Доктора Кто", не преминул сообщить, что у Тринадцатого Доктора впереди - "целый год путешествий и множество сюрпризов для фанатов". "Я не могу представить себе работу с более вдохновляющим Доктором - да и не буду!" - ликует Чибнелл (и многие вместе с ним, но по несколько другим причинам). Он также выступил с дружеским напутствием своим пока что безымянным последователям, с которыми BBC определится в будущем, - веселиться на всю катушку, им есть где разгуляться! Этими комментариями шоураннера, переживающего минутку самоупоения, услужливо поделилось издание Radio Times.

Кто придет на смену Чибнеллу, пока абсолютно не понятно. В свое время ходили слухи о том, что Марка Гейтисса и Тоби Уайтхауса будут привлекать к написанию отдельных серий, но при Чибнелле зрители этого так и не дождались. В последние годы авторами нескольких эпизодов было очень маленькое количество сценаристов, среди них - Пит МакТиг и Винэй Патель. Кстати, Стивен Моффат на днях также поздравил нынешнего Доктора с успехом, добавил, что от смены Повелителя времени всегда щемит в груди - и в завуалированной форме намекнул на то, что в следующем сезоне зрители якобы вновь увидят страшных и беспощадных "плачущих ангелов", придуманных во времена его работы над сериалом.

Но самая большая загадка - кто будет следующим, Четырнадцатым Доктором. В Radio Times к этому вопросу подошли основательно и составили целый список возможных претендентов. На первом месте - "неучтенный" Доктор в исполнении Джо Мартин, поразившей всех своим появлением в двенадцатом сезоне. Будут ли новые разработчики продолжать сомнительную сюжетную нить, вплетенную Чибнеллом и исказившую весь рисунок многолетнего повествования, остается только гадать. На втором месте - Олли Александер из сериала Рассела Т Дэвиса "Это грех" (It's a Sin). Этот кандидат выглядит более вероятным благодаря многочисленным заслугам Дэвиса в деле возрождения сериала в двухтысячных, а заодно и, возможно, проложит дорогу его хотя бы частичному возвращению в проект с целью его спасения.

Список продолжают четыре женщины - Т'Ниа Миллер ("Призраки усадьбы Блай", "Годы"), которая уже появлялась в "Докторе Кто", Михаэла Коэл ("Черное зеркало"), Лидия Уэст ("Годы", "Это грех") и Сеян Сарван ("Это грех"). За ними идут обаятельные Ричард Айоади ("Майти Буш", "Натан Барли", "Компьютерщики", "Роскошная комедия Ноэля Филдинга") и Реже-Жан Пейдж, проснувшийся знаменитым после бурлеска "Бриджертонов". Далее следуют Лидия Уилсон, Харри Меллинг, Альфред Энок, Уилл Шарп и Эйса Баттерфилд.

У портала ScreenRant несколько другое видение кандидата на роль Четырнадцатого Доктора: Крис О'Дауд ("Компьютерщики", "Святой Винсент", "Голгофа"), Миаэла Коэл, Финн Уайтхед ("Внутри девятого номера", "Дюнкерк"), Эрин Келлиман ("Дядя", "Такая жизнь", "Отверженные"), Химеш Патель ("Довод"), Доминик Типпер ("Пространство", "Фантастические твари и где они обитают", Джо Мартин и - сюрприз - Том Фелтон (Драко Малфой из "поттерианы").

В Cinemablend выбор остановился на следующих кандидатах: Джо Мартин, Ричард Айоади, Микаэла Коэл, Майкл Шин (правда, ему есть, чем заняться - причем на пару с Гейманом, продолжением "Благих знамений", например), Крис Маршалл ("Реальная любовь", "Сэндитон", "Доктор Живаго"), которого прочат на эту роль уже который раз, а также Келли МакДональд ("На игле", "Подпольная империя", "Гарри Поттер и дары смерти II", "Прощай, Кристофер Робин").

BBC в одном из материалов тактично упомянуло о том, что "в некоторых СМИ" появилась информация о том, что следующим Доктором станет вышеупомянутый Олли Александр и попросила читателей поделиться своим мнением на данный счет, предупредив, что никаких официальных заявлений об утвержденном статусе Александра в проекте нет.

Учитывая негласное правило о том, что Доктором должен становиться не знаменитый актер, а кто-то, успевший полюбиться и примелькаться в проектах не первого эшелона или на худой конец в ролях второго плана в более известных работах (именно по этой причине на Питера Капальди в свое время обрушился шквал критики), выбор может пасть на кого угодно. Правда, есть еще один выход - о нем пишет журналист The Guardian. Видимо, "левый уклон" Доктора последних лет недостаточно силён. Ведь можно пойти дальше - все вовсе отменить.