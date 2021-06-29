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У сериала "Благие знамения" будет второй сезон

Новости
    29.06.2021, 16:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У замечательного сериала "Благие знамения" будет второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

Фото: instagram.com/ bosslogic
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Первый основывался на совместном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Во втором, соответственно, будут развиваться новые сюжетные линии, ведь история, рассказанная классиками фантастики, уже исчерпана в первых шести эпизодах. Во продолжении также запланировано полдюжины серий.

Гейман, заключивший ранее долгосрочный контракт с Amazon, останется продюсером и шоураннером проекта. Вместе с писателем пост шоураннера снова займёт Дуглас Маккиннон ("Падение ордена", "Чужестранка", "Шерлок", "Доктор Кто"), который также выступит режиссёром. Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к своим ролям.

Съёмки сериала, производством которого вместе с Amazon занимается BBC, стартуют в Шотландии уже в этом году. Дата премьеры пока неизвестна даже примерно.

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