Британская компания BBC, вот шестой десяток лет ответственная за разработку легендарного научно-фантастического сериала "Доктор Кто", официально подтвердила информацию о скором уходе из проекта шоураннера Криса Чибнелла, который пришел на смену Стивену Моффату в 2017-м и был инициатором появления первой женщины - Повелительницы Времени.

Уиттакер и Чибнелл официально распрощаются с проектом в 2022 году, после выхода на экраны сокращенного тринадцатого сезона (он стартует в этом году, вот тизер) и трех спецэпизодов, в которых появится новое лицо - Дэн, спутник Доктора (наряду с Яз), которого сыграет британский комик Джон Бишоп.

Первый эпизод с Тринадцатым Доктором был показан в октябре 2018 года и собрал у экранов почти рекордное число поклонников "докторианы" за последнее десятилетие, благодаря чему зрительская аудитория самого долгоиграющего научно-фантастического телепроекта ненадолго превысила число любителей популярных кулинарных и танцевальных шоу (Great British Bake Off и Strictly Come Dancing). Но после запуска обновленного Доктора ситуация начала резко меняться - пиковый показатель в 11, 6 млн зрителей начал неуклонно снижаться, а последний январский эпизод с Уиттакер привлек всего 6,3 миллиона сочувствующих.

Крис Чибнелл, знакомый с Уиттакер по сериалу "Убийство на пляже" (Broadchurch) на протяжении долгого времени уверял, что "старые чудовища" и межгалактические враги Доктора останутся частью канона, в то время как сам проект остро нуждается в модернизации. Результатом этого стали сногсшибательные изменения сюжета, искажающие предысторию, которая кропотливо выстраивалась сотнями актеров и сценаристов на протяжении полувека. Не говоря уже об "актуализации" посредством всех возможных политических трендов последних времен, которые уже начинают вызывать рвотные позывы.

Такие разные издания, как газета The Telegraph и таблоид The Sun окончательно перестали подыскивать вежливые эпитеты для характеристики сериала уже этой зимой, после выхода на экраны "Революции далеков". The Telegraph назвала новые серии "плоскими" и "леворадикальными", "с многообещающим началом, растворяющимся во времени и пространстве", отметив при этом, что Уиттакер - замечательная актриса, растрачивающая свой талант на проект, чьи создатели в упор не видят ее сильные стороны, да и по-видимому сами запутались в создаваемом ими нарративе. The Sun с нескрываемым наслаждением предоставил возможность солировать поклонникам сериала, подобрав наиболее фактологически обоснованные, саркастические и ехидные комментарии, оставленные пользователями Twitter после выхода в эфир очередных приключений Доктора-женщины.

I'm sorry but no. this is going too far with the liberal BS. She cannot be an unknown female Doctor because we know all regeneration's. A Time Lord gets 13 lives.

WH, PT, JP, TB, PD, CB, SM, PM, (JH), CE, DT, MS, PC, JW.

#DoctorWho — Dr. Barry Allen (@Dr_BarryAllen) January 26, 2020

На настоящий момент неизвестно, кто придет на смену творческой команде Чибнелла. Решение относительно кандидатуры нового Доктора, вероятно, будет принято с учетом пожеланий новых разработчиков.