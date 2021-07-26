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Вышел трейлер 13-го сезона "Доктора Кто"

Новости
    26.07.2021, 15:20
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале франшизы опубликован трейлер 13-го сезона старейшего фантастического сериала планеты "Доктор Кто". Британское шоу, напомним, выходит с 1963 года.

Фото: kinopoisk.ru
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В небольшом ролике все кричат и летят сквозь время и пространство, как это у них там водится, символично пронзая вечность радугой.

При этом стоит заметить, что весь сезон, сокращенный до восьми эпизодов, расскажет одну цельную историю, просто разбитую на главы. (Виновата пандемия.)

Джоди Уиттакер пока всё еще значится в главной роли - третий сезон подряд. Экранную компанию ей составляет Джейкоб Андерсон - Серый Червь из "Игры престолов".

Сезон стартует в этом году, пока без даты.

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