По прошествии двух сезонов и показа "Революции далеков", которая во многом послужит отправной точкой для тринадцатого сезона (хочется верить, последнего для Уиттакер), стало ясно одно: "Доктор Кто" и далее будет подвергнут разрыву с традицией, "очищению от предрассудков", бессмысленному и беспощадному. Во главе угла - борьба со всеми мыслимыми видами угнетения, неравенства, а также война со стереотипами. Последними, видимо, руководствуется молчаливое большинство, виновное уж тем, что десятилетиями создавало внушительную аудиторию проекту, позволив ему остаться на плаву до конца восьмидесятых, а затем ожить в двухтысячных. И в последние годы это самое большинство отворачивается от некогда любимого проекта, потому что недостатка в площадках современный агитпроп уж точно не испытывает, и все желающие и так при минимальных усилиях могут припасть к наиболее живительному для них источнику оного.

Куда хуже, однако, то, бригада сценаристов под руководством Криса Чибнелла откровенно исписалась, не создав ни одного приличного сезона, или же просто запуталась в ей же культивируемом лесу из социальных повесток. И так как делать что-то все же нужно, было принято решение в стиле cancel culture - отменить существующий канон, превратить Доктора из несгибаемого Повелителя Времени с планеты Галлифрей, осознающего свой долг перед Вселенной, в "дитя вне времени", жертву промывания мозгов, того, кому долгое время целенаправленно лгали. Того, кем коварно воспользовались в целях евгеники. Двенадцатый сезон, как мы помним, также ввел в повествование странного, ранее не учтенного Доктора, который, кажется, тоже нужен для решения исключительно политических земных задач.

В "Революции далеков" снова появляется капитан Джек (на безрыбье и рак рыба), который освобождает Тринадцатую из тюрьмы, куда последнюю отправили джудуны. Интерьеры тюрьмы чем-то напоминают "чемоданы Тульса Люпера", Доктор видит в смутных очертаниях своих поверженных врагов из предыдущих сезонов (надо отдать должное шоураннерам, видимо, они смекнули, что ломать - не строить, и в данном случае благородно снизошли к широким заимствованиям). Самое смешное, что и главным врагом Доктора в этом спецэпизоде, как следует из самого названия, стали добрые знакомые далеки.

Эпизод вышел крайне мрачным, не в последнюю очередь благодаря глобальному событию, определившему быт большей части человечества в истекшем году. В новогоднем эпизоде мы видим последствия необдуманного альянса между ничего не подозревающим британским правительством, поставившим себе на службу высокие технологии, и "британским ученым" с неуемным рвением и сгубившей его страстью к экспериментам. То, что задумывалось как идеальный способ усмирения недовольных масс, становится угрозой для всего человечества и оружием массового уничтожения.

Не раз отмечалось, что еще одним заметным изменением, связанным с приходом новых сценаристов, стало экспотенциальное увеличение случаев летальных исходов в повествовании, не оправданных абсолютно ничем, что отнюдь не способствует выбору сериала как развлечения для семейного просмотра и уж точно не содействует развитию эмпатии и человечности. Не является исключением из нового правила и "Революции далеков": многочисленные смерти должностных лиц, представителей правопорядка и рядовых граждан в неравной борьбе с далеками вряд ли добавляют что-то к прекрасно известному всем зрителями моральному облику уроженцев планеты Скаро, зато вызывают очень гнетущие чувства, совсем не в новогоднем духе. Но апологетов мультикультурализма это, в отличие от всего остального, не смущает.

Уиттакер все так же пытается подражать мимике Теннанта с Капальди, ее ужимки выглядят откровенно неестественными и больше похожи на кривлянья. К чести шоураннеров, возвращение Доктора на землю после десятимесячного отсутствия обставлено вполне интересно: Грэм, Райан и Яз демонстрируют совершенно разные реакции, а плохо скрываемая агрессия последней даже подарила надежду на появление подтекстов и эмоциональной глубины. Не зря же съемочная группа и актеры раз за разом говорили о том, как важна инклюзивность, вне зависимости от того, насколько проблемы заметны со стороны: у Райана наблюдаются сложности из-за диспраксии, Грэм переживает горе в связи с потерей значимого другого и входит в преклонный возраст, а у Яз создается угроза появления психического расстройства. Но не тут-то было. Вменяемый текст, вложенный в уста Тринадцатой, выглядит как бесчувственная отговорка. Честно отдуваться за нее приходится по факту одному Джону Барроумену, капитану Джеку.

Сама Доктор испытывает нечто, похожее на расщепление сознания - то она обижена на то, что ее водили за нос, представляя ее исконным Повелителем Времени, то она все-таки приходит к выводу, что спасать от далеков людей все же надо, поэтому, что уж тут, Доктор так Доктор. В натужном муссировании этой темы выпячивается желание еще раз ввернуть насквозь выхолощенный, вывернутый наизнанку и лицемерный постулат о том, как это важно, когда в человеке видят личность, а не связанные с ней ожидания или социальную роль. В случае с "супергероем на британский манер" это выглядит не как право на уязвимость, а как карт-бланш на безответственность.

Выжав из себя максимум, сценаристы подарили новогоднему эпизоду несколько прочувствованных эмоциональных сцен, которые при надлежащем актерском мастерстве всех главных действующих лиц, могли бы вызвать что-то отдаленно похожее по накалу чувств на расставание Десятого Доктора с Роуз или телефонный разговор Одиннадцатого с Кларой. Но чуда не произошло. Что ж, будем ждать регенерации - как никогда прежде.

3