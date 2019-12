Уиттакер хотела бы сняться в "Докторе Кто" с Экклстоном и Теннантом

Со сменой концепции легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" часть публики задалась вопросом - получат ли в новых реалиях право на существование эпизоды, в которых перед зрителями одновременно предстают несколько инкарнаций знаменитого уроженца планеты Галлифрей.

Последним (и крайне успешным) произведением такого формата стал юбилейный спецэпизод за авторством Стивена Моффата под названием "День Доктора" (The Day of the Doctor), который вышел на экраны в 2013 году. В нем сыграли Десятый Доктор Мэтт Смит, (уже) гостевой Девятый Доктор Дэвид Теннант и Джон Херт в амплуа Военного Доктора.

В интервью Radio Times актриса Джоди Уиттакер, играющая Тринадцатое воплощение Доктора, сказала, что она бы хотела поработать в таком формате с Дэвидом Теннантом (с ним актрисе довелось встретиться на съемочной площадке сериала "Убийство на пляже" (Broadchurch).

Куда более неожиданной стала вторая по желанности кандидатура - Криса Экклстона, Девятого Доктора, с которого, собственно, и началось возрождение сериала в двухтысячных. В отличие от своих последователей, Экклстон сыграл только в одном сезоне (но успел полюбиться миллионам). Также известно, что одной из причин его ухода и нежелания сотрудничать с проектом впоследствии стали недопонимания между ним и шоураннерами "Доктора Кто".

Двое из спутников нынешнего Доктора, Тосин Коул и Мандип Гилл, поддержали эту идею, а также высказались в пользу возвращения во вселенную сериала Билли Пайпер в роли Роуз Тайлер, и ее персонаж стал единственным, помимо личин Докторов, который, по их мнению, должен снова появиться в "Докторе Кто".

Так как до следующей значимой круглой даты почти четыре года, воображению поклонников сериала будет дан шанс разыграться еще не раз.