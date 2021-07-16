Что в кино: "Космический джем 2", "Пороховой коктейль" и "На игле"

На этой неделе в кинотеатрах показывают новый "Космический джем", женский клон "Джона Уика", два очень разных, но хороших австралийских триллера и культовый фильм Дэнни Бойла "На игле".

"Космический джем: Новое поколение"

Сиквел развлекательного хита 1996 года про то, как один баскетболист и команда мультяшек Looney Tunes обыграли инопланетных злодеев. В продолжении вместо Майкла Джордана - Леброн Джеймс. Вместо рекламы кроссовок - самопиар студии. Вместо легкомысленного аттракциона - нудные семейные разборки. В общем, как это часто бывает, похоже на оригинал, только гораздо хуже. (Рецензия)

"Пороховой коктейль"

Фото: kinopoisk.ru

Суперкиллерша проваливает очередное задание, потому что ей вдруг срочно понадобилось спасти маленькую девочку, и становится в тайном сообществе суперкиллеров экскомьюникадо. Отбиться от орд наемников ей помогают мать, тоже суперкиллерша, а также суперкиллерши-библиотекарши (не спрашивайте). Небезнадежный, с парой интересно придуманных экшн-сцен, красивыми костюмами и вообще приличным визуалом, но посредственно написанный и поставленный женский клон "Джона Уика". В главной роли - Карен Гиллан, которой амплуа безжалостной убийцы совсем не идет, в отличие от Лины Хиди. Но Лины Хиди, увы, совсем мало.

"Адский ад"

Фото: kinopoisk.ru

Бывший военный, крутой парень с тяжёлым взглядом, оказывается в отделении банка как раз в момент его ограбления. В результате горе-налётчикам остаётся только пожалеть о неудачно выбранном времени и месте своей акции: брутальная машина для убийств мастерски разносит их в клочья, не скрывая при этом садистского удовольствия. Вскоре, однако, пожалеть приходится самому герою: в устроенной им бойне случайно погибла одна из сотрудниц банка, и парень загремел за решётку на восемь лет. Пока он мотал срок, неблагодарная возлюбленная, тоже присутствовавшая на месте трагедии, несчастного бросила, а выйдя на свободу, он обнаружил себя в центре всеобщего - объяснимого, но всё равно нездорового - внимания. Самое время начать новую жизнь, для чего он отправляется в Финляндию - уж в такой-то глуши, думает он, о той истории точно ничего не знают и дадут спокойно жить. К тому же сама судьба неоднократно указала ему на то, что двигать ему надо именно в Финляндию. Но, как выясняется, у судьбы были на него свои планы, и вскоре по прибытии в незнакомую северную страну дауншифтер обнаруживает себя в подвале прикованным цепью к потолку и без одной ноги. Теперь ему предстоит спасти себя и миловидную юную особу из лап её дикой семьи, скармливающей незнакомцев своему монструзному родственничку. Bloody Hell - отличный комедийный триллер-хоррор в духе "Я иду искать" для тех, кто любит покровавее, поциничнее и побезумнее. Почаще бы такое приезжало к нам.

"Город тайн"

Фото: kinopoisk.ru

Как и Bloody Hell, этот фильм снят австралийцами, и он тоже вполне достоин внимания. Правда, никакого веселья тут не ждите, это - мрачный и неспешный детективный триллер, разворачивающийся в знойном городке, уже почти год страдающем от нехватки воды (оригинальное название - The Dry, "Засуха"). Эрик Бана играет полицейского по имени Аарон Фальк, сделавшего отличную карьеру в Мельбурне. В его родном городе случается страшная трагедия - близкий друг детства убивает собственных жену и ребёнка, а потом кончает с собой. По крайней мере, такова официальная версия. Фальк ей не вполне доверяет и, несмотря на явное неодобрение со стороны земляков, решает разобраться во всём сам. Неприязнь и недоверие местных подпитывается одним мутным и печальным эпизодом из общего с убийцей прошлого Фалька. Который, кажется, как-то связана с недавней кровавой баней. Оригинальный и небанальный депрессивный детектив - целевая аудитория наверняка оценит.

"Двойное счастье"

Фото: kinopoisk.ru

У пары итальянцев среднего возраста есть шестилетняя дочь, а тут вдруг появляется ещё и сын. К этому они явно готовы не были: рождение второго ребёнка становится причиной таких семейных катаклизмов, что диву даёшься - как это им первого удалось явить на свет и худо-бедно воспитать. Странноватая, с претензией на оригинальность, но не шибко смешная и содержательная комедия о том, как при помощи любви и терпения можно и должно преодолевать всякие жизненные трудности.

"Любовь по ту сторону"

Фото: kinopoisk.ru

К услугам желающих в очередной раз понаблюдать, как карьера Кристины Риччи летит в тартарары, - вот этот фильм-недоразумение. Не очень удачливый в сердечных вопросах мужик гибнет в ДТП и оказывается в месте, где Кристина с выражением сотрудницы банка рассказывает бедняге, что ему придётся вернуться на Землю в виде призрака, потому что он до сих пор не нашёл своей "второй половинки", с которой надлежит провести дальнейшую вечность. Попутно выясняется, что время поисков ограничено, но сколько именно ему выделено - неизвестно. Живые люди призраков, ищущих свои "половинки", не видят - и наоборот. Хотя иногда неупокоенные души, прищурившись, кое-кого разглядеть в состоянии. Есть они не могут, зато почему-то могут пьянствовать, чем в большинстве, отчаявшись найти истинную любовь, и занимаются в ожидании финальной отправки в небытие. В конце концов протагонист таки находит ту самую, только она, как на беду, оказывается живой. Но у неё есть ухажёр-сталкер с явными проблемами с психикой, так что нетрудно догадаться, как именно разрешится эта проблема - на радость инспекторши в исполнении Кристины Риччи. Бред сивой кобылы, в общем. Зато про любовь. Если вам нравится всё про любовь - не пропустите.

"На игле"

Фильм чудесного Дэнни Бойла по культовому роману Ирвина Уэлша, давно сам ставший классикой. Четыре года назад, спустя 22 года после премьеры, он обзавёлся сиквелом - да таким, что лучшего и желать было нельзя. Но это всё же лишь развёрнутое щемящее послесловие к той яростной наркоманской драме, которая увидела свет в 1995-м. В главной роли - молодой, но уже блестящий Юэн Макгрегор, а также Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд, Роберт Карлайл, Келли Макдоналд, Питер Муллан и другие. Выбери время, выбери кинотеатр, выбери место.

Также в кино: продолжение "Бендера" с подзаголовком "Золото империи"; французская комедия "Влюблённый Ван Гог" и анимационный сборник "МУЛЬТ в кино 128. Мульты не на каникулах".