Вышел трейлер "Порохового коктейля" с Линой Хиди и Карен Гиллан

Без малого три минуты чистого и брутального экстаза: в ВК-паблике кинокомпании "Вольга" появился русский трейлер франко-американского боевика "Пороховой коктейль" (Gunpowder Milkshake). Состоит он в большей своей части из экстремальных форм насилия в формате ураганного кордебалета.

"Быть киллером - весело и просто. Особенно для Евы, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов", - вводит в курс официальный синопсис. Добавляя, что когда многочисленные наймиты босса зарыли трубку мира и вышли на тропу войны, мамаша опальной киллерши и её бывшие напарницы сделались готовыми "помочь угостить недоброжелателей своим фирменным пороховым коктейлем". В том числе с участием тяжелого вооружения, как видим.

В ролях - Карен "Небула" Гиллан, Лина "Серсея" Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Ралф Айнесон ("Гарри Поттер", "Стражи Галактики", Kingsman), Фрейя Аллан ("Ведьмак"), Хлоя Коулмэн ("Большая маленькая ложь"), Адам Нагаитис ("Чернобыль", "Террор"). Режиссер и соавтор сценария - израильтянин Навот Папушадо ("Бешеные", "Очень плохие парни", вторая "Азбука смерти").

Российская премьера - 15 июля.