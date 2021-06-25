Что в кино: "Бендер", супермуха, "Таксист" Скорсезе, "Фауст" Сокурова

Обзор новинок широкого проката: предыстория Остапа Бендера, дрессировка мухи, оскароносная драма о проблемах слабослышащих, мексиканский ужастик, великий "Таксист", интерпретация "Фауста" от Сокурова.

"Бендер. Начало"

Приквел дилогии Ильфа и Петрова, события которого разворачиваются в 1919 году в знойном причерноморском городе. Сергей Безруков играет Ибрагима Бендера, матёрого прощелыгу и отца Остапа Бендера. Тогда как в роли самого Остапа, пока ещё Оси Задунайского, юного артиста-стендапера, - Арам Вардеванян (Никита Симонян из байопика про Льва Яшина). Сюжет закручен вокруг поисков ценного артефакта, спрятанного в гробу, но неизвестно, в каком именно. В целом же этот лихой авантюрно-приключенческий балаганчик похож на что-то среднее между "Пиратами Карибского моря", "Неуловимыми мстителями", "Острыми козырьками" и "12 стульями" - с фансервисом, одесским колоритом и недурно переданной атмосферой хаоса Гражданской войны. Самое главное: фильм не надо воспринимать как отдельное законченное произведение, а надо - как первый эпизод сериала. "Гоголя" помните? Вроде того. В следующем эпизоде, к слову, обещают Колокольникова в роли Котовского. Звучит, согласитесь, заманчиво.

"Звук металла"

Фото: kinopoisk.ru

Риз Ахмед за достаточно короткий временной отрезок успел сняться в двух похожих фильмах, в обоих сыграв музыкантов, страдающих от тяжёлых недугов. Болезнь угробила их карьеры и перевернула с ног на голову привычный ход жизни. В написании сценария к одному - "Откуда ты родом?" - Риз принимал участие, и эта лента, повествующая о тяжёлой судьбе представителей национальных меньшинств, имеет явные признаки автобиографической. Во втором случае Риз сценарий не писал, и место невнятного политического манифеста здесь занимает социальная тематика. Что "Звуку металла" определённо идёт на пользу, и это подчёркивают "Оскары" за лучший звук и лучший монтаж.

"Жвалы"

Фото: kinopoisk.ru

Двое придурков находят в багажнике украденной машины здоровенную, размером с овчарку, плотоядную муху и решают её выдрессировать, чтобы она им деньги приносила. А выдрессировать муху - это ведь вам не это: нужно время и место. И друзья находят приют на даче какой-то девушки, которая принимает одного из них за старого знакомого. "Жвалы" - наиболее, пожалуй, легкоусваиваемый из фильмов ненаглядного нашего грандмастера абсурда Квентина Дюпье ("Оленья кожа", "Шина", "Неправильные копы"), лёгкая светлая комедия про дружбу в духе "Тупого и ещё тупее". Прибабахнутая, очевидно, посильнее, чем шлягер братьев Фаррелли, но заметно послабее, чем остальные фильмы Дюпье. Что вовсе не плохо, а даже наоборот: если вы, например, с творчеством этого французского автора до сих пор не знакомы, то с неё знакомство и стоит начать.

"Кукла"

Фото: kinopoisk.ru

Молодая девушка по протекции старшей сестры устраивается няней к очень богатой семье с тремя детьми: одним младенцем, зловредным сорванцом постарше и тихой девочкой помладше. А потом в дом проникает Мормо - демон-ребёнок, который очень любит во что-нибудь с другими детьми поиграть и играет с ними до тех пор, пока те не сойдут с ума, и тогда он их забирает куда-то к себе. Мистический хоррор из Мексики, вполне нестыдный и не самый банальный, имеющий в активе приличный визуал и чертовски привлекательную актрису в главной роли по имени Лиз Дьеппа - одно удовольствие на неё глядеть, такая милаха. С моралью: хорошенько запуганные дети становятся на удивление покладистыми.

"Рок дог 2"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение очень даже симпатичного китайско-американского мультика 2017 года про тибетского мастифа, ставшего рок-н-ролльщиком. После стремительного выхода из глубин андеграунда его группе приходится ощутить бремя суперзвёзд с почти всеми (со скидкой на то, что мультик детский) вытекающими. Причиной бед оказываются, само собой, продюсерские козни, а также подлянки со стороны бездарных конкурентов. Собственно песен для жанра музыкальной сказки всё ещё маловато, зато приятная анимация и вменяемый сюжет обеспечивает "Рок догу 2" редкую по нашим временам для этой категории фильмов смотрибельность.

"С - счастье"

Фото: kinopoisk.ru

Не по годам умная девчушка пытается наладить отношения в семье: мать никак не может смириться с потерей второй дочки, а отец что-то не поделил в бизнесе со своим братом и в пух и прах с ним разругался. Параллельно у девчушки ещё разворачивается первая любовь, но и на личном фронте не всё гладко, так как её избранник якобы из другого измерения. И до кучи надо домашнее задание выполнить. Эксцентричное и несколько через силу оптимистичное как бы детское кино с лёгким закосом под Уэса Андерсона, награждённое "особым упоминанием" на Берлинале. Детям такое будет, конечно, сложновато смотреть, но внимания картина всё же заслуживает: душеспасительность напополам с душераздирательством в яркой миленькой форме.

"Лови волну. Стихия с характером"

Фото: kinopoisk.ru

Парень по имени Билли отправляется на соревнование по кайтсёрфингу вопреки воле его стервозной девушки, считающей, что ему пора взяться за ум и устроиться на скучную работу к её папаше. По дороге он спасает от быковатых охранников магазина бедовую девицу Скай. Девица его, разумеется, моментально в себя влюбляет, а заодно демонстрирует невероятное умение знакомиться и знакомить всех со всеми. Что помогает скромному аутсайдеру Билли быстро стать своим среди вчерашних кумиров. Далее и до самого конца предлагается наблюдать за нелепейшими и надуманными разборками между Билли и Скай, никому вообще не нужными выяснениями отношений между третьестепенными персонажами (одного из них играет Патрик Фабиан из "Лучше звоните Солу", и это, пожалуй, самый примечательный факт о фильме "Лови волну"), наигранные тестостероновые понты "крутых спортсменов" друг перед другом (в кадре присутствуют настоящие сёрферы, что, видимо, должно заинтересовать посвящённых). Ну и ещё несколько сцен соревнований. Спасти это бестолковое мероприятие, кажется, могла бы только заблудившаяся у берега голодная акула.

"Человек, который продал свою кожу"

Фото: kinopoisk.ru

Перенесённый с прошлой недели фильм-номинант "Оскара", ранее получивший приз в Венеции за лучшую мужскую роль и щеголяющий Моникой Беллуччи на заднем плане, хитро комбинирует высмеивание т.н. современного искусства с его богатыми поклонниками и модную левацкую повестку. За основу сюжета взят резонансный случай из прошлого десятилетия, когда эпатажный бельгийский художник-концептуалист Вим Дельвуа сделал на спине швейцарца Тима Штайнера татуировку (до этого потренировавшись на свиньях) и продал её коллекционеру за кругленькую сумму. То есть произведение в виде, простите, шкуры, достанется счастливцу после смерти носителя, а до тех пор последний демонстрирует её на выставках.

В картине, созданной усилиями нескольких стран, в эту историю внесён существенный корректив: "культобъектом" вызывается стать сирийский беженец - в обмен на возможность обосноваться в Европе, где, кстати, уже проживает дама его сердца, даром что замужем. Таким образом сюжет смещается из области культурологического троллинга в сферу остросоциальную - тем более что тату имеет вид шенгенской визы. Как можно заметить, на особую тонкость подход к сатире авторов не претендует, хотя несколько забавных сцен им действительно удались. С внятными выводами - сложнее, ну да они и не нужны, чтобы развлечь сердобольную прогрессивную публику западного мира, оценившую, естественно, "Человека" весьма высоко.

"Фауст"

Фото: kinopoisk.ru

Заключительная часть "тетралогии власти" Александра Сокурова, где он с оригинальных портретов известных диктаторов переключился на фигуру Фауста. Оттолкнувшись от знаменитого сюжета, он поместил своё - вполне самодостаточное - повествование в декорации начала позапрошлого века с жирными вкраплениями средневековой грязи. Фильм длиной почти два с половиной часа, получивший "Золотого льва" Венецианского фестиваля в 2011 году, изобилует натурализмом почище германовского "Трудно быть богом", множеством мрачных аллюзий и сугубо мизантропической интонацией. Кино, словом, со всех сторон примечательное, но осилят далеко не все.

"Таксист"

Фото: kinopoisk.ru

Если вы в восторге от "Джокера", но всё ещё не знакомы с "Таксистом" Мартина Скорсезе, который - не исключительно, но в первую очередь - и стал основой для хита Тодда Филлипса (а заодно повлиял на тьму других знаменитых картин, включая, например, балабановского "Брата"), то пора бы уже заняться этим вопросом. А те, кто фильм уже видел, наверняка с удовольствием посмотрят его в кино, если найдут время. "Золотая пальмовая ветвь" 1976-го, блестящий Роберт Де Ниро с диким ирокезом, "Ты мне это говоришь?", изнанка Нью-Йорка семидесятых во всей неприглядности - "Таксист" Скорсезе, ни слова больше.

Также на экранах: очередной боевик с Лиамом Нисоном "Ледяной драйв"; криминальный байопик с Харви Кейтелем "Мейер Лански"; комедия Сарика Андреасяна (будьте бдительны) "Проклятый чиновник"; реалити с российскими блогерами "Блогеры и дороги"; сборник короткометражек "Оскар-92: Короткометражные фильмы".