Что в кино: "Телохранитель жены киллера", Pixar, номинант "Оскара"

Обзор новинок широкого проката: дурацкий боевик с Рейнольдсом, летний подарок от Pixar, Моника Беллуччи в драме о продаже спины, австралийская фантастика, Бен Уишоу слетает с катушек, а-а-автомобиль в студию.

"Телохранитель жены киллера"

Фото: kinopoisk.ru

Уже знакомым нам по первой части ("Телохранитель киллера", в 2017-м выходил) героям Райана Рейнольдса, Сэмюэла Л. Джексона и Сальмы Хайек предстоит разобраться со злодеем Аристотелем, замыслившим уничтожить Европу. А также со своими личными проблемами. Суматошный комедийный боевик, который как боевик ещё туда-сюда, но в плане комедийной составляющей весьма чудовищен. Все бесконечно кривляются, ругаются, снова кривляются, снова ругаются - утомительно, словом. Настолько, что, скажем, Сергей Бурунов в эту безвкусную катавасию как родной бы вписался. (Рецензия)

"Лука"

Фото: kinopoisk.ru

Двое мальчуганов прибывают в тихий приморский итальянский городишко и подписываются там на участие в спортивном состязании, чтобы таким образом заработать денег и раздобыть себе мотороллер мечты. Всё бы ничего, когда бы не один существенный нюанс: указанные мальчуганы - на самом деле морские чудовища в человеческом обличье. Простенький, но чрезвычайно очаровательный пиксаровский мультик о дружбе, пропитанный летним блаженством, солнечным теплом, освежающим бризом и светлой ностальгией по беззаботному детству. Объективно лучший вариант для похода в кино на этой неделе. (Рецензия)

"Человек, который продал свою кожу"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм-номинант "Оскара", ранее получивший приз в Венеции за лучшую мужскую роль и щеголяющий Моникой Беллуччи на заднем плане, хитро комбинирует высмеивание т.н. современного искусства с его богатыми поклонниками и модную левацкую повестку. За основу сюжета взят резонансный случай из прошлого десятилетия, когда эпатажный бельгийский художник-концептуалист Вим Дельвуа сделал на спине швейцарца Тима Штайнера татуировку (до этого потренировавшись на свиньях) и продал её коллекционеру за кругленькую сумму. То есть произведение в виде, простите, шкуры, достанется счастливцу после смерти носителя, а до тех пор последний демонстрирует её на выставках.

В картине, созданной усилиями нескольких стран, в эту историю внесён существенный корректив: "культобъектом" вызывается стать сирийский беженец - в обмен на возможность обосноваться в Европе, где, кстати, уже проживает дама его сердца, даром что замужем. Таким образом сюжет смещается из области культурологического троллинга в сферу остросоциальную - тем более что тату имеет вид шенгенской визы. Как можно заметить, на особую тонкость подход к сатире авторов не претендует, хотя несколько действительно забавных сцен им действительно удались. С внятными выводами - сложнее, ну да они и не нужны, чтобы развлечь сердобольную прогрессивную публику западного мира, оценившую, естественно, "Человека" весьма высоко.

"Игра на выживание"

Фото: kinopoisk.ru

Где-то в техасской глуши владельцы автосалона ежегодно проводят такую игру (это на самом деле распространённая в Штатах развлекалочка): несколько отобранных жребием добровольцев непрерывно (не считая редких плановых пятнадцатиминутных отлучек) стоят около внедорожника, прижавшись к нему ладонями. Кто не удержал хотя бы одну ладонь на корпусе машины - выбывает. Последнему достаётся вожделенный автомобиль. Разношёрстная компания истязает себя десятками часов, и из этого действительно получается неплохой психологический триллер. С нехитрой идеей: нехорошо эксплуатировать бедность и алчность ближнего, чтобы сделать из этого шоу. И ещё: плохо быть алчным, даже если ты бедный. Первую мысль несколько угловато подчёркивает параллельная линия с неустроенностью личной жизни ведущей мероприятия. Вторую - ещё более неловко - приделанный к драматичной развязке получасовой флэшбэк. Без них кино, пожалуй, было бы куда смотрибельнее, но и так пойдёт. В первую очередь - благодаря британцу Джо Коулу ("Острые козырьки", "Банды Лондона") в роли техасского "белого мусора".

"Аффект"

Фото: kinopoisk.ru

Одинокий служащий аэропорта сходит с ума. Поначалу это проявляется всего лишь в виде навязчивого желания кусать предметы, не предназначенные для кусания. Но позже, во время визита к родителям он совсем слетает с катушек и сломя голову устремляется творить всякие бесчинства. Грабит банки самым нехитрым способом, методично раскурочивает гостиничный люкс, колбасится на чужой свадьбе, даже до рукоприкладства доходит. А нам, стало быть, предлагается за всем этим понаблюдать. Зрелище, чего и говорить, неординарное, завораживающее. Бен Уишоу в главной роли неистовствует на заглядение. С другой стороны, не совсем понятно, зачем оно и к чему. Подумаешь, психанул человек, решил оттянуться, да переборщил, с кем не бывает.

"Оккупация: Миссия "Дождь"

Фото: kinopoisk.ru

В 2018 году в Австралии сняли смешной сайфай "Оккупация", невозмутимо делавший вид, что до него ни книг, ни фильмов об инопланетном вторжении не существовало. Бюджетные (но масштабные - не скромнее "Скайлайна") спецэффекты, персонажи-идиоты, соответствующие диалоги. И - навязчиво и криво вписанный лозунг: "Долой предрассудки!" Даже по отношению к агрессивной форме жизни, начавшей знакомство с землянами с массовых убийств и трудовых концлагерей. Кстати, выглядела она в боевой экипировке как косплееры имперских штурмовиков, а без неё - как полужабы из старенького сериала "Космическая полиция".

Во второй части выжившие представители человечества (а выжили, надо понимать, только австралийцы) вместе с примкнувшими к ним хорошими инопланетянами воюют против инопланетян, оставшихся плохими. Здесь закос под "Звёздные войны" становится ещё бесстыднее: и динамичные баталии на летательных аппаратах, и гонки верхом на внеземных тварях, и постапокалиптические ковбои, и даже световые мечи. Смотрится это всё порой для своей категории довольно бодренько, особенно учитывая, что "содержательная" часть в хронометраже сократилась. Но, увы, сократилась недостаточно - персонажи-идиоты никуда не делись, вдобавок приросли количественно и устроили меж собой никому не нужную "Санта-Барбару", стали чаще неуклюже шутить (тут ещё специальная "комедийная линия с Кеном Жонгом) а лозунг "Долой предрассудки!" тем временем стал ещё назойливее и в контексте происходящего нелепее. В общем, "Звёздные войны" для кенгуру.

"Толмен. Первый демон"

Фото: kinopoisk.ru

The Toll, у нас в прокате зачем-то припаянный к "Ведьме из Блэр" и не шибко удавшемуся "Слендермену" (нельзя ж просто так взять и ни к чему не припаять новый хоррор), - на самом деле средний представитель фильмов про мистическое зло в лесу с "актуальной" феминистской надстройкой. Последняя с деликатностью обуха обрушивается на голову зрителя в виде финального твиста. А до того момента всё вполне обыденно: девушка едет домой через тёмный-тёмный лес, таксист ведёт себя странно, но вскоре оказывается, что бояться нужно не живого подозрительного мужика, а какого-то там древнего кровожадного бабайку. О том, что за твист за этим следует, самые сообразительные уже наверняка догадались. Прочие могут сходить в кино и выяснить. Но лучше всё-таки спросить у сообразительных.

"Полночь в Париже"

Фото: kinopoisk.ru

Отметивший с месяц назад десятилетний юбилей фильм Вуди Аллена снова на больших экранах. Типичный алленовский сюжет (любовные перипетии в декорациях красивого города) вписан в рамки жанра фантастики про попаданцев: очередное альтер эго автора (Оуэн Уилсон) попадает в 20-е годы прошлого столетия и заводит там знакомства со своими литературными кумирами, попутно пытаясь разобраться в отношениях с девушками. Чтобы в конце выступить с обстоятельной речью в духе "сегодня я многое понял" о том, как важно жить настоящим, а не прошлым. Зато здесь чудо как хороши эпизодические персонажи, особенно Кори Столл в роли гипермаскулинного Хемингуэя, Эдриан Броуди в роли Сальвадора Дали. Да и вообще: обворожительная Марион Котийяр, Париж, романтика.

Также на экранах: российская комедия "Папа закодировался"; ещё одна российская комедия "Сердце и как им пользоваться"; итальянская комедия "Папа за маму"; документалка об экспедиции по следам динозавров "Мой личный дракон"; сборник фестивальной анимации Annecy World; сборник анимации "МУЛЬТ в кино 127. Рок-н-мульт".