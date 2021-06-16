"Телохранитель жены киллера": Аристотель против объединенной Европы

Злодей по имени Аристотель грозится уничтожить Европу с помощью компьютерного вируса в отместку за санкции, наложенные Евросоюзом на Грецию, и чтобы сделать Грецию снова великой. Помешать осуществлению коварных планов Аристотеля и спасти Европу должны суперкиллер, бешеная жена суперкиллера и безработный телохранитель, преодолев на пути к цели различные собственные кризисы экзистенциального и семейного характера.

"Телохранитель жены киллера", продолжение коммерчески успешного комедийного боевика "Телохранитель киллера", уже на первых минутах ясно даёт понять, что в ближайшие без малого пару часов будет довольно невыносимо, суматошно, но бодро. Сэмюэлы Джексоны демонически хохочут в ночном кошмаре, Райан Рейнольдс, корча придурковатую физиономию, прижимается к объёмистой груди Сальмы Хайек и одновременно рулит мопедом, а Сальма Хайек, в свою очередь, сидит у Райана Рейнольдса на коленках, громко кричит и стреляет из пистолета по каким-то людям. Так в общих чертах описываются две из трёх начальных сцен, и дальше всё развивается в том же приблизительно ключе.

Иными словами, "Телохранитель жены киллера" - идеальный летний блокбастер. В смысле сферический в вакууме. Максимум развлечения, ноль интеллекта. Хотя, справедливости ради, вероятность того, что авторы сознательно сделали отсылку к древнегреческому Аристотелю, имея в виду, что в наши дни он, скорее всего, числился бы евроскептиком, безусловно, существует. Но она столь ничтожно мала, что ею можно спокойно пренебречь. А исполняет роль злодейского Аристотеля, кстати, Антонио Бандерас. И персонаж его отрекомендован как "плод запретной любви Элвиса и рулона обоев".

Это, между прочим, по здешним стандартам недурная, приличная шутка. Если же принять её за точку отсчёта, за начальную отметку координатной прямой, то большая часть присутствующего в фильме юмора расположится в области отрицательных значений: там и обыгрывание идентичности названий итальянского острова и разновидности штанов, и окологенитальные остроты, и энергичные кривляния всех участников звёздного ансамбля, и шумные, излишне эмоциональные, изобилующие режущими слух витиеватыми ругательствами диалоги.

Надлежит, впрочем, заметить, что витиеватые ругательства нещадно режут слух не в последнюю очередь из-за обезжиренного русского дубляжа. Не в последнюю, но и не в первую очередь. Потому как и на родном английском иные диалоги где-то на треть состоят из слова "мазафака" (встречающегося чаще, чем во всех прочих фильмах Сэмюэла Л. Джексона вместе взятых), а если никто не ругается, то кто-нибудь, например, проговаривает вслух свою мотивацию. Порой даже возникает подозрение, что к ряду сцен приложил руку кто-то из наших современных российских комедиографов: не то Марюс Вайсберг, не то Крыжовников, не то сам маэстро Сарик. Угадывается во всей этой экспрессивной чрезмерности как будто до боли знакомый почерк.

При этом нельзя сказать, что всё уж прямо совсем беспросветно. Иногда фильму удаётся пошутить действительно нестыдно, забавно и небанально. Сальма Хайек всё так же горяча в свои 54 - этого тоже не отнять. Да и как немудрёная пародия на шпионские боевики - с погонями, вертолётами, стрельбой, взрывами, карикатурным злыднем и вот этим всем - "Телохранитель жены киллера" вполне состоятелен. И если так посмотреть, то и чрезмерность, допустим, формально оправдана.

Другое дело, что создателям не только чувство меры, но и чувство вкуса зачастую отказывает. В первом фильме это ещё, пожалуй, было не так заметно, а в сиквеле проявляется всякий раз, когда требуется чем-то заполнить паузы между экшн-сегментами, и никакого варианта, кроме как затеять очередную потешную перебранку, уповая на харизму и мастерство актёров, не находится. Из-за чего кино, задуманное как чистое спинномозговое развлечение, с завидной регулярностью превращается в тяжкое испытание для стойких духом. Что, увы, навряд ли убережёт нас от триквела.

2.5