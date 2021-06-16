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"Телохранитель жены киллера": Аристотель против объединенной Европы

Рецензии
    16.06.2021, 15:27
Текст:   Алексей Литовченко
Злодей по имени Аристотель грозится уничтожить Европу с помощью компьютерного вируса в отместку за санкции, наложенные Евросоюзом на Грецию, и чтобы сделать Грецию снова великой. Помешать осуществлению коварных планов Аристотеля и спасти Европу должны суперкиллер, бешеная жена суперкиллера и безработный телохранитель, преодолев на пути к цели различные собственные кризисы экзистенциального и семейного характера.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Телохранитель жены киллера", продолжение коммерчески успешного комедийного боевика "Телохранитель киллера", уже на первых минутах ясно даёт понять, что в ближайшие без малого пару часов будет довольно невыносимо, суматошно, но бодро. Сэмюэлы Джексоны демонически хохочут в ночном кошмаре, Райан Рейнольдс, корча придурковатую физиономию, прижимается к объёмистой груди Сальмы Хайек и одновременно рулит мопедом, а Сальма Хайек, в свою очередь, сидит у Райана Рейнольдса на коленках, громко кричит и стреляет из пистолета по каким-то людям. Так в общих чертах описываются две из трёх начальных сцен, и дальше всё развивается в том же приблизительно ключе.

Фото: kinopoisk.ru
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Иными словами, "Телохранитель жены киллера" - идеальный летний блокбастер. В смысле сферический в вакууме. Максимум развлечения, ноль интеллекта. Хотя, справедливости ради, вероятность того, что авторы сознательно сделали отсылку к древнегреческому Аристотелю, имея в виду, что в наши дни он, скорее всего, числился бы евроскептиком, безусловно, существует. Но она столь ничтожно мала, что ею можно спокойно пренебречь. А исполняет роль злодейского Аристотеля, кстати, Антонио Бандерас. И персонаж его отрекомендован как "плод запретной любви Элвиса и рулона обоев".

Это, между прочим, по здешним стандартам недурная, приличная шутка. Если же принять её за точку отсчёта, за начальную отметку координатной прямой, то большая часть присутствующего в фильме юмора расположится в области отрицательных значений: там и обыгрывание идентичности названий итальянского острова и разновидности штанов, и окологенитальные остроты, и энергичные кривляния всех участников звёздного ансамбля, и шумные, излишне эмоциональные, изобилующие режущими слух витиеватыми ругательствами диалоги.

Надлежит, впрочем, заметить, что витиеватые ругательства нещадно режут слух не в последнюю очередь из-за обезжиренного русского дубляжа. Не в последнюю, но и не в первую очередь. Потому как и на родном английском иные диалоги где-то на треть состоят из слова "мазафака" (встречающегося чаще, чем во всех прочих фильмах Сэмюэла Л. Джексона вместе взятых), а если никто не ругается, то кто-нибудь, например, проговаривает вслух свою мотивацию. Порой даже возникает подозрение, что к ряду сцен приложил руку кто-то из наших современных российских комедиографов: не то Марюс Вайсберг, не то Крыжовников, не то сам маэстро Сарик. Угадывается во всей этой экспрессивной чрезмерности как будто до боли знакомый почерк.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом нельзя сказать, что всё уж прямо совсем беспросветно. Иногда фильму удаётся пошутить действительно нестыдно, забавно и небанально. Сальма Хайек всё так же горяча в свои 54 - этого тоже не отнять. Да и как немудрёная пародия на шпионские боевики - с погонями, вертолётами, стрельбой, взрывами, карикатурным злыднем и вот этим всем - "Телохранитель жены киллера" вполне состоятелен. И если так посмотреть, то и чрезмерность, допустим, формально оправдана.

Другое дело, что создателям не только чувство меры, но и чувство вкуса зачастую отказывает. В первом фильме это ещё, пожалуй, было не так заметно, а в сиквеле проявляется всякий раз, когда требуется чем-то заполнить паузы между экшн-сегментами, и никакого варианта, кроме как затеять очередную потешную перебранку, уповая на харизму и мастерство актёров, не находится. Из-за чего кино, задуманное как чистое спинномозговое развлечение, с завидной регулярностью превращается в тяжкое испытание для стойких духом. Что, увы, навряд ли убережёт нас от триквела.

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