Марюс Вайсберг показал каст американского ремейка "Иронии судьбы"

Вслед за первым кадром американской адаптации советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссер проекта Марюс Вайсберг предъявил общественности фото полного костяка ленты.

"Все в сборе!" - подписал Вайсберг фото, размещенное в Instagram, на котором - заокеанские аналоги Ипполита, Нади Шевелевой и Жени Лукашина.

Как то:

- 36-летний американский актер, каскадер и модель с китайскими корнями Льюис Тан ("Мортал Комбат", "В пустыне смерти", второй "Дэдпул", "Железный кулак"), его персонажа в ремейке зовут Кип Прескотт;

- 30-летняя Эмма Робертс ("Американская история ужасов", "Королевы крика"), племянница актрисы Джулии "Красотки" Робертс, дочь трэш-актера Эрика Робертса, ее героиня - Марго;

- 29-летний американский актер Томас Манн-мл. ("Конг: Остров черепа", "Фарго") - имени у импортной версии Лукашина пока нет.

Подруг Марго сыграют американская актриса-бисексуалка Анна Аркана, имеющая японо-филиппино-гавайское происхождение, и актриса родом из ЮАР Мэделин Гроббелар Петш (Шерил из "Ривердэйла").

Съемки картины уже начались в Бостоне. Дата премьеры ленты еще не объявлена.