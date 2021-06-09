Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы"

Ну вот и всё, обратной дороги нет: опубликован первый кадр со съемок т.н. американского ремейка советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Фото, на котором запечатлена актриса Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс (если кто забыл вдруг), обнародовано в Instagram режиссера проекта Марюса Вайсберга.

Эмма призвана изобразить в ленте аналог Нади Шевелевой. Звать ее будут там Марго.

"Понеслась! Action!", - гласит двуязычная подпись.

Комментаторы желают предприятию удачи и успехов.

Даты премьеры у фильма, получившего название About Fate, пока нет.