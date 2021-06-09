Новости

Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон" 13:39
Создатели "Рика и Морти" анонсировали полнометражный фильм 13:09
Кэри Маллиган сыграет одну из главных хулительниц Харви Вайнштейна 12:30
Создатель "Ганнибала" снимет ремейк "Кристины" по Стивену Кингу 11:42
Российский рэпер T-Killah госпитализирован в тяжелом состоянии 11:20

Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы"

Новости
    09.06.2021, 13:56
Текст:   Олег Усков

Ну вот и всё, обратной дороги нет: опубликован первый кадр со съемок т.н. американского ремейка советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Фото, на котором запечатлена актриса Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс (если кто забыл вдруг), обнародовано в Instagram режиссера проекта Марюса Вайсберга.

Эмма призвана изобразить в ленте аналог Нади Шевелевой. Звать ее будут там Марго.

"Понеслась! Action!", - гласит двуязычная подпись.

Комментаторы желают предприятию удачи и успехов.

Даты премьеры у фильма, получившего название About Fate, пока нет.

Новости

Вышел трейлер хоррора про жуков-людоедов-телепатов "Гнездо" 08.06.2021
Вышел русский трейлер хоррора "Кроваво-красное небо" 08.06.2021
Покончил с собой певец Юрий Садовник 08.06.2021
Умерла заразившаяся COVID звезда "мыльных опер" Камила Амаду 08.06.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Дэнни Элфман признался, что сочинил саундтрек для "Бэтмена" в туалете 08.06.2021
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 08.06.2021
Появился тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд "Кейт" 08.06.2021
⧣ фото
Фото: twitter.com/joshuahorowitz
Появились первые фото со съемок нового фильма про Индиану Джонса 08.06.2021
23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 18.05.2021
Ларс фон Триер начал работу над третьим сезоном своего "Королевства" 18.05.2021
⧣ комедия
Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер боевика с Ван Даммом "Последний наемник" 08.06.2021
Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 03.06.2021
Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни" 31.05.2021