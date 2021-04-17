Ахеджакова резко прокомментировала новость о ремейке "Иронии судьбы"

82-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова негативно отозвалась на новость о съемках голливудского ремейка советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Напомним: проектом займется создатель травести-франшизы про бабушку легкого поведения Марюс Вайсберг - с участием российских и американских продюсеров.

Надю Шевелеву сыграет там Эмма Робертс ("Американская история ужасов") - племянница Джулии Робертс, дочь ее брата - актера фильмов класса "Ы" Эрика Робертса. Роль Жени Лукашина отошла к Томасу Манну ("Ужас Амитивилля: Пробуждение", "Конг: Остров черепа"). Тогда как Таню, одну из веселых подруг Шевелевой, в оригинале которую и сыграла у Рязанова Ахеджакова, изобразит, разумеется, афроамериканка.

Издание KP.RU связалось Лией Меджидовной с просьбой высказаться по данному поводу. И актриса была резка.

"Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются", - заявила Ахеджакова. Отметив, что "это ерунда собачья" и попросив: "прекратите", после чего "вежливо попрощалась".