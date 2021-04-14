Российский режиссер снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы"

Отечественное кино продолжает решительное движение на Запад. Не так давно было объявлено о грядущем голливудском ремейке российского хоррор-хита "Спутник", а теперь кое-что иное.

Как сообщает Deadline, Марюс Вайсберг ("Бабушка легкого поведения", "Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители", "Прабабушка легкого поведения: Начало") снимет голливудский ремейк советского ромкома "Ирония судьбы, или С легким паром!"

При этом главную женскую роль в проекте исполнит, судя по всему, Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс.

Сценарий напишет Тиффани Полсен, работавшая на комедиях "Пара на праздники" и "Нэнси Дрю" (обе - с всё той же Робертс), "Приключения няни" и "Подстава на День благодарения" - под присмотром Вайсберга. Продюсированием проекта займется американо-российская команда. По срокам информации еще нет.

Ранее сообщалось, что Netflix заказал российским продюсерам новую экранизацию "Анны Карениной".