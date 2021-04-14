Новости

Супергеройский комикс автора "Пипца" получит экранизацию 16:08
Станислав Садальский сообщил о смерти актера Олега Марусева 15:42
Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов 09:46
Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус 08:40
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 08:27

Российский режиссер снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы"

Новости
    14.04.2021, 15:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Отечественное кино продолжает решительное движение на Запад. Не так давно было объявлено о грядущем голливудском ремейке российского хоррор-хита "Спутник", а теперь кое-что иное.

Фото: kinopoisk.ru
Сарик Андреасян рассказал, что мог снять "Мортал Комбат"

Как сообщает Deadline, Марюс Вайсберг ("Бабушка легкого поведения", "Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители", "Прабабушка легкого поведения: Начало") снимет голливудский ремейк советского ромкома "Ирония судьбы, или С легким паром!"

При этом главную женскую роль в проекте исполнит, судя по всему, Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс.

Сценарий напишет Тиффани Полсен, работавшая на комедиях "Пара на праздники" и "Нэнси Дрю" (обе - с всё той же Робертс), "Приключения няни" и "Подстава на День благодарения" - под присмотром Вайсберга. Продюсированием проекта займется американо-российская команда. По срокам информации еще нет.

Ранее сообщалось, что Netflix заказал российским продюсерам новую экранизацию "Анны Карениной".

Новости

Вышел трейлер финала "Сокола и Зимнего солдата" 08:20
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 08:14
Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 08:06
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 13.04.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/ am_cinematheque
Умер режиссер "Дикой семерки" и "Псих-аута" Ричард Раш 13.04.2021
Брэд Питт и Хоакин "Джокер" Феникс станут ведущими "Оскара" 13.04.2021
Люси Лью сыграет злодейку в продолжении "Шазама!" 13.04.2021
⧣ Россия
Фото: Ю. Иванов/РИА Новости
Лещенко прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича 13.04.2021
В Петербурге скончался актер Евгений Тиличеев 13.04.2021
Вышел трейлер новых "Смешариков" 13.04.2021
⧣ комедия
Фото: kino-teatr.ru
Актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина найдена мертвой 12.04.2021
Появились первые фото со съемок продолжения сериала "Друзья" 12.04.2021
Вышел трейлер "Мейнстрима" с Эндрю Гарфилдом и дочерью Умы Турман 07.04.2021