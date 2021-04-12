СМИ: Netflix запускает свое производство в России

Сервис Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров. В частности - новую версию "Анны Карениной". Об этом сообщил "Коммерсантъ". Напомним, что ранее стриминг покупал у России лишь готовые шоу.

Согласно "источнику на рынке", Netflix планирует "выпускать сериалы для России и обсуждает четыре-пять проектов с местными продюсерами".

Как уточнено, контракт уже заключен с входящей в "Газпром-медиа" студией 1-2-3 Production. На счету которой - "Перевал Дятлова" и знаменитая "Эпидемия", купленная Netflix перед тем и отлично "выстрелившая".

Среди других предстоящих проектов зарождающегося перспективного сотрудничества - "драматическая история о 1990-х" компании "Русское", снимающей шоу для канала "Россия 1".

В частности - "Ключи от счастья" и "Как же быть сердцу". Режиссером ее выступит Дарья Жук ("Содержанки", драма "Хрусталь", в 2018-м выдвигавшаяся на "Оскар" от РБ). А также сериал студии "Водород" от автора "Чик" Эдуарда Оганесяна.

Переговоры также идут, по данным "Ъ", со "Средой" Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером-хитмейкером Климом Шипенко ("Холоп", "Текст"), у которого с YBW эксклюзивный договор.

В 1-2-3 Production, компании "Русское" и "Национальной Медиа Группе" (она владеет "Водородом") комментировать ситуацию отказались. Клим Шипенко, Влад Ряшин и генеральный директор "Среды" Иван Самохвалов рассказали, что никаких конкретных договоренностей пока нет. В Netflix на запрос издания не отреагировали.

Ранее стало известно, что Netflix заключил эксклюзивный договор с Sony.