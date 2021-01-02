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02.01.2021 10:14
Рубрика: Культура

Фильм "Холоп" возглавил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года

Комедия Клима Шипенко "Холоп" возглавила рейтинг фильмов, шедших в российском прокате в 2020 году. Ее посмотрели 10,2 млн человек, кассовые сборы составили почти 2,7 млрд рублей, сообщает Фонд кино.

Фото: "Вольга"
Опубликован "Абсолютный рейтинг" фильмов 2020 года

Самым кассовым зарубежным фильмом стали "Джентльмены" Гая Ричи, вышедшие в прокат в феврале. Картину посмотрели 4 млн человек, сборы - более 1,2 млрд рублей.

В топ-5 рейтинга также попали фильмы "Лед 2" Жоры Крыжовникова (6 млн зрителей, сборы - почти 1,5 млрд рублей), "Вторжение" Федора Бондарчука (3,4 млн зрителей, сборы - 960 млн рублей) и "Довод" Кристофера Нолана (3,1 млн зрителей, сборы - около 943 млн рублей).

При этом, отмечают в Фонде кино, объем рынка кинопроката по кассовым сборам сократился на 58,8% по сравнению с 2019 годом.

Ранее Клим Шипенко допустил, что "Холоп" может получить продолжение. "Фильм появляется, когда он уже точно придуман. Пока мы его еще не придумали, есть шанс, что его может и не быть", - отметил он.

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