В Сети состоится цифровая премьера фильма "Лед 2"

2 апреля видеосервис Wink запускает эксклюзивную цифровую премьеру романтической драмы "Лед 2".

Стоит обратить внимание на пресловутое сокращение кинотеатрального окна, о котором сейчас все говорят. В прокат фильм вышел в России 14 февраля, и вот уже через полтора месяца картина - в Сети. После вчерашней новости о том, что премьера потенциального блокбастера "Спутник" пройдет в Сети, можно говорить о том, что мы наблюдаем историческую примету времени - релизы крупнобюджетных картин появляются в Сети, и, вполне возможно, "захватят" зрителя таким образом, что составят большую конкуренцию другим проектам. Понятно, что к такой ситуации киноидустрию подвигла ситуация, связанная с коронавирусом. Что ж - посмотреть продолжение нашумевшего фильма о фигуристке Наде и хоккеисте Саше - прекрасный способ скрасить время во время самоизоляции - об этом напоминают создатели и дистрибьюторы картины.

Первый фильм "Лед" вышел в 2018 году. Зрителям он полюбился - что показали цифры проката. Поэтому не удивительно, что история любви Нади Лапшиной и Саши Горина в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова, требовала продолжения. Режиссером второй части стал Жора Крыжовников.

В фильме "Лед 2" вновь собрался сильный актерский состав. К артистам из первой картины: Аглае Тарасовой, Александру Петрову, Марии Ароновой присоединились Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин и юная актриса Вита Корниенко.

Во второй части фильма Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно...

Совет от кинокритика - приготовьте носовые платки. Фильм сделан так, что способен разжалобить даже домашних животных.

Кстати, на премьере фильма носовые платочки раздавали в качестве сувениров. Как и воду - известно, что глоток воды помогает успокоиться.

Справка "РГ"

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента (всего 25 000 позиций).