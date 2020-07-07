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Самый кассовый российский фильм "Холоп" может получить сиквел

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    07.07.2020, 14:03
Текст:   Олег Усков

Да кто бы сомневался: самая кассовая российская картина, незатейливая в целом комедия Клима Шипенко "Холоп", все-таки может получить продолжение.

Фото: РИА Новости
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Как передает ТАСС, насчет этого режиссер высказался сегодня в интервью Софико Шеварднадзе на ее передаче "Просто о сложном". При этом он осторожно не обозначил сроков и сказал: "Мы его еще придумываем, то есть мы думаем в эту сторону".

"Фильм появляется, когда он уже точно придуман. Пока мы его еще не придумали, есть шанс, что его может и не быть", - переуточнил Шипенко. И тут стоит заметить, что ранее режиссер возможность сиквела "Холопа", первой российской картины, преодолевшей планку в три миллиарда рублей кассовых сборов, исключал.

Теперь же Шипенко раннюю ту мысль переиграл, добавив: новая цель создателей "Холопа" - не разочаровывать зрителей. И пока они не могут "заявить с гордо поднятой головой, что сделают "Холопа 2", который зрителя не разочарует".

Также Шипенко напомнил, что "Холоп" не планировался франшизой, но тем не менее финал картины предусмотрительно оставлен открытым.

Напомним: помимо "Холопа", в портфолио 37-летнего Шипенко - скандальный триллер "Текст" и драма "Салют-7".

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