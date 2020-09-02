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Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название

Новости
    02.09.2020, 16:27
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix, который всерьёз решил заняться российским рынком, купил права на апокалиптический сериал Павла Костомарова "Эпидемия".

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, спустя пять лет после официального запуска в России Netflix всё-таки организует полноценную русскую локализацию, объединив силы с НМГ. А заодно намеревается готовить собственные русскоязычные проекты.

Ну а пока компания приобрела "Эпидемию", которая получит титр "Оригинальный сериал Netflix" и новое название - "К озеру" (To the Lake), сообщает Broadband TV News.

Продюсер проекта Валерий Федорович сообщил, что сериал, основанный на романах Яны Вагнер "Вонгозеро" и "Живые люди", рассказывающих о последствиях пандемии смертоносного вируса, переведут на 12 языков.

Ранее Netflix приобретал права на другой российский сериал - фантастическую драму "Лучше, чем люди".

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