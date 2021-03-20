Вышел тизер 10-го сезона "Американской истории ужасов"

Демиург хоррор-антологии "Американская история ужасов" Райан Мёрфи сегодня ночью опубликовал в своем Instagram тизер, где раскрыл подзаголовок юбилейного, десятого сезона шоу.

Как видим, сезон назван Double Feature - "Двойной сеанс". Это объяснено тем, что рассказана в нем будет не одна, а две истории. Сюжеты которых от нас сокрыты.

Каст сезона, которому сильно навредила пандемия, напротив, известен давно: Маколей Калкин, привлеченный посулами страстной секс-сцены с Кэти Бейтс, талисманы серии Эван Питерс и Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Точная дата премьеры еще не называлась.

К слову, у Мёрфи на стапелях стоят еще три желанных проекта: второй сезон "Рэтчед" - якобы приквела "Гнезда кукушки"; новая антология - "Американские история ужасов", по схеме одна серия - одна страшилка (вот, кстати, ее тизер); мини-сериал про гомосексуалиста-каннибала Джеффри Дамера "Монстр". Да и "Американскую историю преступлений" никто не отменял: третий ее сезон сосредоточится на ситуации с Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

Все названные шоу должны увидеть свет уже в этом году.