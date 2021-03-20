Новости

"Лига справедливости" Зака Снайдера установила в России новый рекорд 14:19
В сериале "Сокол и Зимний солдат" представили нового Капитана Америку 13:49
Серия "Эйс Вентура" с Джимом Керри получит третью часть 13:41
Вышел новый трейлер "Годзиллы против Конга" 13:02
Актера Арми Хаммера обвинили в каннибализме и изнасиловании 19.03.2021

Вышел тизер 10-го сезона "Американской истории ужасов"

Новости
    20.03.2021, 13:46
Текст:   Олег Усков

Демиург хоррор-антологии "Американская история ужасов" Райан Мёрфи сегодня ночью опубликовал в своем Instagram тизер, где раскрыл подзаголовок юбилейного, десятого сезона шоу.

Как видим, сезон назван Double Feature - "Двойной сеанс". Это объяснено тем, что рассказана в нем будет не одна, а две истории. Сюжеты которых от нас сокрыты.

Каст сезона, которому сильно навредила пандемия, напротив, известен давно: Маколей Калкин, привлеченный посулами страстной секс-сцены с Кэти Бейтс, талисманы серии Эван Питерс и Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Точная дата премьеры еще не называлась.

К слову, у Мёрфи на стапелях стоят еще три желанных проекта: второй сезон "Рэтчед" - якобы приквела "Гнезда кукушки"; новая антология - "Американские история ужасов", по схеме одна серия - одна страшилка (вот, кстати, ее тизер); мини-сериал про гомосексуалиста-каннибала Джеффри Дамера "Монстр". Да и "Американскую историю преступлений" никто не отменял: третий ее сезон сосредоточится на ситуации с Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

Все названные шоу должны увидеть свет уже в этом году.

Новости

Лина Хиди сыграет в сайфай-триллере про маяк на краю Вселенной 19.03.2021
Анджелина Джоли вновь обвинила Брэда Питта в насилии и подала в суд 19.03.2021
Трейлер: у "Гарри Поттера" появится приквел о Волан-де-Морте 19.03.2021
Премия "Оскар" пройдет в оффлайн-формате 19.03.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ GameofThrones
Канал HBO начал работу еще над тремя спин-оффами "Игры престолов" 19.03.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Приключений Электроника" Александр Казимиров 19.03.2021
Умер актер из "Неотложки" Виктор Коношенков 19.03.2021
Сериал "Засланец из космоса" продлили на второй сезон 18.03.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер романтического хоррора "Любовь и монстры" 18.03.2021
Вышел новый тизер фильма "Годзилла против Конга" 18.03.2021
Вышел русский трейлер сайфай-триллера с дочерью Джонни Деппа 17.03.2021