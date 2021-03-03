Вышел первый тизер спин-оффа "Американской истории ужасов"

Сериал-антология "Американские истории ужасов" (American Horror Stories), спин-офф топового шоу "Американская история ужасов", обзавелся первым тизером - ролик доступен в Сети.

Премьера его состоялась во время нынешней церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Teaser de American Horror Stories, spin-off de American Horror Story. pic.twitter.com/ZI0mW0TQZh — HORROR BRASIL (@HorrorBRNews) March 1, 2021

Известно, что первый сезон спин-оффа будет состоять из шестнадцати эпизодов и выйдет на стриминге Hulu. Рассказ пойдет про разного рода мифы и легенды.

Из бонусов - обещанное Мёрфи участие актеров "Американской истории ужасов". Пока - без имен.

Эфир - в этом году. Точная дата премьеры еще не объявлялась.