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Вышел первый тизер спин-оффа "Американской истории ужасов"

Новости
    03.03.2021, 11:22
Текст:   Олег Усков

Сериал-антология "Американские истории ужасов" (American Horror Stories), спин-офф топового шоу "Американская история ужасов", обзавелся первым тизером - ролик доступен в Сети.

Премьера его состоялась во время нынешней церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Известно, что первый сезон спин-оффа будет состоять из шестнадцати эпизодов и выйдет на стриминге Hulu. Рассказ пойдет про разного рода мифы и легенды.

Из бонусов - обещанное Мёрфи участие актеров "Американской истории ужасов". Пока - без имен.

Эфир - в этом году. Точная дата премьеры еще не объявлялась.

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