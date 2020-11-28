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10-й сезон "Американской истории ужасов" получил рекордный бюджет

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    28.11.2020, 14:52
Текст:   Олег Усков

Десятый сезон жанровой антологии трудяжки Райана Мёрфи "Американская история ужасов" станет самым дорогим в истории серии.

Фото: EPA/PETER STEFFEN
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Как следует из обнародованного документа Калифорнийской ассоциации киноискусств, на производство проекта уйдет более 48 миллионов долларов.

До этого самым дорогим был девятый сезон AHS - более 43 миллионов.

Съемки сезона должны были начаться еще в марте, но из-за распространения коронавирусной инфекции сдвинулись. Даты премьеры у него пока нет.

Фото: kinopoisk.ru
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Меж тем сериал уже продлен до 13-го сезона.

Напомним: в юбилейном сезоне антологии помимо уже классического состава шоу появится Маколей "Один дома" Калкин, которого зазвали в проект посулами страстной секс-сцены с 72-летней лауреатом премии "Оскар" Кэти Бэйтс.

Ранее сообщалось, что AHS прирастет спин-оффом (да кто бы сомневался).

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