10-й сезон "Американской истории ужасов" получил рекордный бюджет

Десятый сезон жанровой антологии трудяжки Райана Мёрфи "Американская история ужасов" станет самым дорогим в истории серии.

Как следует из обнародованного документа Калифорнийской ассоциации киноискусств, на производство проекта уйдет более 48 миллионов долларов.

До этого самым дорогим был девятый сезон AHS - более 43 миллионов.

Съемки сезона должны были начаться еще в марте, но из-за распространения коронавирусной инфекции сдвинулись. Даты премьеры у него пока нет.

Меж тем сериал уже продлен до 13-го сезона.

Напомним: в юбилейном сезоне антологии помимо уже классического состава шоу появится Маколей "Один дома" Калкин, которого зазвали в проект посулами страстной секс-сцены с 72-летней лауреатом премии "Оскар" Кэти Бэйтс.

Ранее сообщалось, что AHS прирастет спин-оффом (да кто бы сомневался).