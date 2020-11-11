Появился зубастый постер новой "Американской истории ужасов"

Автор идеи и шоураннер хоррор-сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи выложил у себя на странице в Instagram постер десятого сезона. Судя по всему, кто-то из героев будет с длинными и острыми зубами.

На плакате изображен широко раскрытый рот с красной помадой на губах и острыми зубами, как у акулы. На языке у этого "очарования" вытатуирована AHS10. Как несложно догадаться, это аббревиатура названия сериала от American Horror Story. Ну а десятка - порядковый номер сезона. Рука, которая сделала это, тут же, держит тату-машинку. На самом кончике языка значится FX - канал, на котором он выходит.

"Американская история ужасов" - это сериал-антология в жанре ужасов. Сезоны не связаны между собой сюжетно, но вот актеры кочуют из одного в другой, хоть и выступают подчас в радикально иных амплуа. Темы самые разные - дом с привидениями, психиатрическая лечебница, шабаш ведьм, фрик-шоу. Последний отдает дань слэшерам 80-х, а действие происходит в детском лагере с рассказами у костра и кое-чем пострашнее.

О новом десятом сезоне пока ничего толком не известно, кроме примерного актерского состава и некоторых пикантных нюансов. Ранее Мерфи заявил, что зрителей ждет секс персонажей 39-летнего Маколея Калкина (который "Один дома") и актрисы Кэти Бейтс. Кроме того, каст будет состоять из Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс, Финн Уиттрок.

Сериал стоит ждать в 2021 году, но пока без точной даты. Во всем виноват коронавирус.