Появился постер спин-оффа "Американской истории ужасов"

Райан Мерфи, который непонятно как все успевает, опубликовал у себя в Twitter постер будущего спин-оффа своего популярного хоррор-сериала "Американская история ужасов".

Каких-то деталей сюжета, естественно, пока нет, хотя о новом сериале Мерфи говорит уже давно. Все, что остается фанатам, - это гадать о грядущем проекте по картинке. А там - барышня в латексе, с черными руками и пауком в голове - любопытно, но не очень-то информативно. Из твитта шоураннера известно, что сериал "Американские истории ужасов" будет состоять из 16-ти "самостоятельных" эпизодов по часу каждый. Скорее всего, подразумевается, что каждая серия обзаведется своим независимым сюжетом. Мерфи обещает, что в спин-оффе будут мелькать актеры основной хоррор-антологии.

It's the AHS spin off. We are doing 16 one hour stand alone episodes delving into horror myths, legends and lore...many of these episodes will feature AHS stars you know and love. More to follow... — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) November 12, 2020

Кстати, недавно он также опубликовал "зубастый" постер 10 эпизода АИУ, который выйдет на канале FX в 2021 году, но пока без точной даты. Интерес к грядущей премьере нешуточный. В каком именно сеттинге она будет, пока неизвестно, но кое-какие пикантные подробности уже стали достоянием общественности.