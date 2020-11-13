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Появился постер спин-оффа "Американской истории ужасов"

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    13.11.2020, 17:25
Текст:   Роман Кияшко

Райан Мерфи, который непонятно как все успевает, опубликовал у себя в Twitter постер будущего спин-оффа своего популярного хоррор-сериала "Американская история ужасов".

Фото: kinopoisk.ru
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Каких-то деталей сюжета, естественно, пока нет, хотя о новом сериале Мерфи говорит уже давно. Все, что остается фанатам, - это гадать о грядущем проекте по картинке. А там - барышня в латексе, с черными руками и пауком в голове - любопытно, но не очень-то информативно. Из твитта шоураннера известно, что сериал "Американские истории ужасов" будет состоять из 16-ти "самостоятельных" эпизодов по часу каждый. Скорее всего, подразумевается, что каждая серия обзаведется своим независимым сюжетом. Мерфи обещает, что в спин-оффе будут мелькать актеры основной хоррор-антологии.

Кстати, недавно он также опубликовал "зубастый" постер 10 эпизода АИУ, который выйдет на канале FX в 2021 году, но пока без точной даты. Интерес к грядущей премьере нешуточный. В каком именно сеттинге она будет, пока неизвестно, но кое-какие пикантные подробности уже стали достоянием общественности.

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