Кончаловский прокомментировал новость о ремейке "Иронии судьбы"

Ситуация вокруг грядущего (съемки стартуют летом в Бостоне) голливудского ремейка новогоднего киношлягера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" продолжает резонировать.

Напомним: проектом занимается российско-американская команда. Главную женскую роль сыграет племянница Джулии "Красотки" Робертс Эмма, и в сценарий внесут соответствующие коррективы. И сюжетно, и в плане этнического состава ромкома.

Советский, российский и американский режиссер Андрей Кончаловский на просьбу прокомментировать ситуацию заметил, что происходящее в США его в целом мало интересует, а что до ремейка, то - "пусть заплатят деньги вдове Рязанова".

"Это было бы хорошо", - заявил кинематографист NEWS.ru.

Ранее сыгравшая у Рязанова народная артистка России Лия Ахеджакова резко прокомментировала новость о ремейке, а Барбара Брыльска, оригинальная Надя Шевелева, усомнилась, что фильм ждет успех.