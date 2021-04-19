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Кончаловский прокомментировал новость о ремейке "Иронии судьбы"

Новости
    19.04.2021, 12:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ситуация вокруг грядущего (съемки стартуют летом в Бостоне) голливудского ремейка новогоднего киношлягера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" продолжает резонировать.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: проектом занимается российско-американская команда. Главную женскую роль сыграет племянница Джулии "Красотки" Робертс Эмма, и в сценарий внесут соответствующие коррективы. И сюжетно, и в плане этнического состава ромкома.

Советский, российский и американский режиссер Андрей Кончаловский на просьбу прокомментировать ситуацию заметил, что происходящее в США его в целом мало интересует, а что до ремейка, то - "пусть заплатят деньги вдове Рязанова".

"Это было бы хорошо", - заявил кинематографист NEWS.ru.

Ранее сыгравшая у Рязанова народная артистка России Лия Ахеджакова резко прокомментировала новость о ремейке, а Барбара Брыльска, оригинальная Надя Шевелева, усомнилась, что фильм ждет успех.

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