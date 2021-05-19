Новости

У экранизации "Метро 2033" появились режиссер и дата премьеры 14:51
Цыганов и Снигирь сыграют в новой экранизации "Мастера и Маргариты" 14:39
В России снимут патриотический фильм о борьбе субмарины с кракеном 13:19
Вышел трейлер "Проклятого чиновника" Сарика Андреасяна 12:33
"Миссандея" из "Игры престолов" сыграет в новом "Дракуле" 11:42

Стало известно, когда выйдет новая "Американская история ужасов"

Новости
    19.05.2021, 14:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: instagram.com/ mrrpmurphy Фото: instagram.com/ mrrpmurphy
Фото: instagram.com/ mrrpmurphy

Глава телеканала FX Джон Ландграф назвал ориентировочные даты премьер новых сезонов популярных сериалов.

Фото: kinopoisk.ru
"Миссандея" из "Игры престолов" сыграет в новом "Дракуле"

Неоднократно откладывавшийся 10-й сезон "Американской истории ужасов", получивший подзаголовок "Двойной сеанс" (Double Feature) в связи с тем, что в нём будет две важные сюжетные линии, выйдет сразу после завершения дебютного сезона "Американских историй ужасов" - собственного спин-оффа. Сам спин-офф, в котором каждая серия будет рассказывать отдельную историю, стартует в июле. А эфир финальной серии юбилейного сезона оригинального шоу запланирован на День всех святых.

Ещё один проект Райана Мёрфи - "Американская история преступлений" - получит продолжение третьим сезоном с подзаголовком "Импичмент". В ней пойдёт речь о секс-скандале вокруг Билла Клинтона и Моники Левински. Премьера - в сентябре.

Третий сезон драмедии "Атланта", съёмки которого сейчас проходят в Париже и Амстердаме, вероятно, выйдет в 2022 году.

Сериал Тайки Вайтити Reservation Dogs должен появиться на экранах в ближайшем августе, сообщает Deadline со ссылкой на Ландграфа.

Новости

Вышел трейлер второй части нового мультфильма про Бэтмена 11:33
"Гном Двалин" из "Хоббита" сыграет в приквеле "Игры престолов" 11:18
Том Круз может исполнить главную роль в игре Starfield от Bethesda 11:10
Умер итальянский певец и актер Франко Баттиато 10:53
⧣ США
Фото: twitter.com/ eshynes
Умер актер из "Бетховена" и "Успеть до полуночи" Чарльз Гродин 18.05.2021
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18.05.2021
Создатели "Рика и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 18.05.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Ларс фон Триер начал работу над третьим сезоном своего "Королевства" 18.05.2021
Вышел русский трейлер "Мальчика с оленьими рогами" Роберта Дауни 18.05.2021
Канал MTV назвал лучшие фильмы и актеров и актрис года 18.05.2021
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах" 18.05.2021
Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой" 15.05.2021
Вышел новый трейлер фильма "Телохранитель жены киллера" 14.05.2021