Стало известно, когда выйдет новая "Американская история ужасов"

Глава телеканала FX Джон Ландграф назвал ориентировочные даты премьер новых сезонов популярных сериалов.

Неоднократно откладывавшийся 10-й сезон "Американской истории ужасов", получивший подзаголовок "Двойной сеанс" (Double Feature) в связи с тем, что в нём будет две важные сюжетные линии, выйдет сразу после завершения дебютного сезона "Американских историй ужасов" - собственного спин-оффа. Сам спин-офф, в котором каждая серия будет рассказывать отдельную историю, стартует в июле. А эфир финальной серии юбилейного сезона оригинального шоу запланирован на День всех святых.

Ещё один проект Райана Мёрфи - "Американская история преступлений" - получит продолжение третьим сезоном с подзаголовком "Импичмент". В ней пойдёт речь о секс-скандале вокруг Билла Клинтона и Моники Левински. Премьера - в сентябре.

Третий сезон драмедии "Атланта", съёмки которого сейчас проходят в Париже и Амстердаме, вероятно, выйдет в 2022 году.

Сериал Тайки Вайтити Reservation Dogs должен появиться на экранах в ближайшем августе, сообщает Deadline со ссылкой на Ландграфа.