"Оскар-2021". Гид по номинантам от "Кинократии": "Лучший фильм"

"Земля кочевников"

Фото: kinopoisk.ru

Номинации: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучший монтаж"

На самом деле трудно сказать, почему именно эта полудокументальная драма о неприкаянности считается главным фаворитом "Оскара". Ну серьёзно: Фрэнсис МакДорманд колесит по Америке и общается с идейными бродягами, периодически залипая на красивые пейзажи. Но что-то определённо в ней есть. Возможно, дело в отчётливо прослеживающемся родстве со знаковыми американскими произведениями: "Гроздьями гнева" и "В дороге". Или в пронзительном, всё понимающем и оттого грустном взгляде МакДорманд. Или в тех же пейзажах. Или в этой неизбывной, почти что русской, тоске, которой наполнено пространство фильма. Так или иначе, во всех заявленных номинациях "Земля кочевников" выглядит безоговорочным фаворитом.

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"Отец"

Фото: kinopoisk.ru

Другие номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж"

Киноадаптация пьесы французского драматурга Флориана Зеллера, выполненная им самим. Энтони Хопкинс играет пожилого человека, страдающего от прогрессирующей деменции. Фильм целиком построен на одном приёме, вроде бы простом, но вместе с тем ошеломляюще эффектном: зрителю предоставляется возможность понаблюдать за процессом, так сказать, изнутри. То есть прочувствовать, каково это, когда реальность постоянно ускользает и меняется, сбивая с толку. Вот ты только что был в своей квартире, а теперь какой-то незнакомый мужчина представляется зятем и нагло заявляет, что квартира вообще-то не твоя. Нечто похожее в своё время проделал Кристофер Нолан в "Помни", но "Отец" - вещь совсем из другой категории, камерная театральная драма. В которой сэр Энтони Хопкинс царит и блистает, разрывая своей игрой душу в клочья. Тут без вариантов: дадут ему статуэтку или не дадут (скорее всего, второе), за эту роль он объективно заслуживает не одну, а как минимум десять.

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"Манк"

Другие номинации: "Лучший режиссёр", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук", "Лучший грим и причёски"

Дэвид Финчер притворяется Орсоном Уэллсом. Оператор Эрик Мессершмидт ищет самые глубокие тени в чёрно-белых интерьерах. Великолепный Гэри Олдман атакует великолепного Чарльза Дэнса метафорами на высоколитературном American English, каким он был лет так -дцать назад. Трент Резнор и Аттикус Росс с маниакальной точностью имитируют голливудские оркестровки времён "золотого века". Звук ностальгически состарен, цифровая картинка синефильски замаскирована под залежалую плёнку. Всё вместе - трагикомедия про работу пьяницы-острослова Германа Манкевича над сценарием "Гражданина Кейна". То есть не только, конечно, - ещё про разрушительную силу власти, костры амбиций и цену компромисса. Исключительный во многих смыслах фильм с одной существенной оговоркой: в полной мере его оценят и полюбят лишь те, кому интересны подобные мета-эксперименты. А их, сами знаете, не так уж много.

Рецензия

"Иуда и чёрный мессия"

Фото: kinopoisk.ru

Другие номинации: "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший актёр второго плана" (2), "Лучшая операторская работа", "Лучшая песня".

В основной номинации BLM-повестка представлена дебютным фильмом Шаки Кинга. В нём рассказывается, как информатор ФБР Уильям О"Нилом (Лакит Стэнфилд) копал под главу чикагских "Чёрных пантер" Фреда Хэмптона (Дэниел Калуя) в конце шестидесятых. Собственно, "Иуда" тоже, конечно, чёрный и вообще в организацию устраивался, уже будучи сексотом, что ставит под сомнение уместность заявления о его предательстве. Если, разумеется, не говорить о, простите, предательстве "расовом", которое тут, очевидно, и подразумевается. Так или иначе О"Нил, чьими стараниями спецслужбы действительно довольно брутальным образом физически устранили ячейку "Пантер", два десятка лет спустя впервые дал интервью и в тот же день покончил с собой. Очевидно, раскаивался. Бог ему судья. Оскаровское же жюри будет, в конце концов оценивать не его моральные качества, а напрочь лишённую полутонов картину, где военизированная организация представляется невинными пушистыми зайками, которых весь белый мир, будучи безнадёжно расистским, мечтал ни за что ни просто уничтожить. Главный приз могут и не дать (а могут и дать), но что-нибудь уж наверняка вручат.

"Суд над чикагской семёркой"

Фото: kinopoisk.ru

Другие номинации: "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая песня к фильму", "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа"

Аарон Соркин - опять сам себе режиссёр. Но в первую очередь - всё-таки сценарист. Единственный в своём роде умелец делать многочасовую говорильню увлекательной, даже когда ничего кроме, собственно, многочасовой говорильни в фильме нет вообще. Впрочем, конкретно в "Суде над чикагской семёркой" помимо говорильни (опять-таки увлекательной) много всякого есть. Эффектный, например, монтаж. Хороший саундтрек. Замечательный Саша Барон Коэн - и ещё куча звёзд, от Эдди Редмэйна до Джозефа Гордона-Левитта. А главное, разумеется, политический месседж. Либеральный политический месседж, если точнее, с поддержкой тех, кто бунтовал против Ричарда Никсона в конце 60-х, и порицанием тех, кто бунтовщиков тогда посадил. Теперь подставьте вместо Никсона Дональда Трампа - и сразу будет понятно, зачем был нужен "Суд на чикагской семёркой" и почему его номинировали на главный "Оскар".

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"Минари"

Фото: kinopoisk.ru

Номинации: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший саундтрек"

Семья корейцев переезжает в американскую глухомань, потому что папа хочет быть фермером и выращивать овощи. Мама при этом открывающимся перспективам не сильно рада, из-за чего периодически у них с папой вспыхивают ссоры. А дети за этим всем наблюдают. Вместе со странноватой бабкой. Такая незамысловатая пасторальная драма, местами забавная, но в основном печальная. Наверное, с равным успехом она может как стать неожиданным триумфатором, так и пролететь мимо всего. Потому что вариант, хотя и довольно неочевидный, но всем удобный: тут и про мигрантов, и про американскую мечту, и смотрится легко, что также немаловажно.

"Звук металла"

Фото: kinopoisk.ru

Другие номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший звук", "Лучший монтаж"

Занятное наблюдение: у Риза Ахмеда за отчётный период вышло два фильма схожей тематики. В обоих главный герой, начинающий музыкант, обнаруживает у себя серьёзный недуг, несовместимый с дальнейшей карьерой, и по мере сил с ним борется. Но один, помимо стандартного мотива преодоления и всего такого, содержит также громкое политическое высказывание насчёт угнетения нацменьшинства. Тогда как второй - не содержит. И вот этот второй как раз на "Оскар" и поехал. Впрочем, он, пожалуй, действительно лучше. В смысле добрее, честнее, трогательнее. Тихое во всех смыслах, скромное, с правильным социальным посылом кино. Стоит пожелать ему успеха. Уж как минимум в категории "Лучший звук" ему удача вполне может улыбнуться.

"Девушка, подающая надежды"

Фото: kinopoisk.ru

Другие номинации: "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж"

Вот хоть режьте, хоть убейте: "Девушка, подающая надежды" чудовищно переоценена и перехвалена. Разве что Кэри Маллиган там ещё ничего. Сама по себе концепция с выворачиванием жанровых конвенций и нарочным обманом ожиданий, на которой базируется фильм, в теории имеет право на жизнь, но только при условии наличия равноценных альтернатив. Убрать из фильма про месть собственно месть и ничего не дать взамен - это глупо. Завершить клишированную романтическую линию "внезапным" твистом, когда хороший парень оказывается подонком, притом что фильм явно насквозь пропитан феминистской риторикой, - это предсказуемо и потому тоже глупо. Но что мы, темнота непрогрессивная, понимаем в культуре новой этики. Зато киноакадемики, надо полагать, понимают. И хотя бы один "Оскар" - за монтаж, к примеру - "Девушке" перепадёт.

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