Что в кино: больше Чудо-женщины и возвращение маленького Лавкрафта

"Чудо-женщина: 1984"

На прошлой неделе кинокомикс про ловкую амазонку запустили лишь в избранных залах, теперь же его можно увидеть повсеместно. Сейчас вторую "Чудо-женщину" принято почему-то ругать, рейтинги на различных сайтах-агрегаторов опускаются ниже плинтуса, и совершенно непонятно, почему так происходит, нормальное ведь кино. Как минимум не хуже первой части и точно лучше какого-нибудь "Бэтмена против Супермена". Супергероика на мотив сюжета о последствиях исполнения сокровенных желаний в сеттинге 80-х, достаточно яркая, зрелищная и при этом ненапряжная, чтобы на два с лишним часа отключить под неё мозг. (Рецензия)

"Не лечи меня"

Фото: kinopoisk.ru

Иван Янковский играет молодого, талантливого, а главное остроумного, обаятельного и находчивого врача не самой передовой, мягко говоря, больницы, которому постоянно приходится выпутываться из всяческих передряг. Например, он незаконно, через коррупционную схему, женится на пациентке без сознания, чтобы спасти ей жизнь, а потом всё это дело расхлёбывает. Из "Не лечи меня" по всем параметрам мог бы получиться неплохой медицинский ситком, но почему-то получился полнометражный фильм, очень неаккуратно склеенный из нескольких сюжетных линий. В любом случае поклонникам "Интернов" должно понравиться.

"Небеса подождут"

Фото: kinopoisk.ru

Сразу после выпускного 16-летняя немка узнаёт, что жить ей осталось несколько месяцев. Место запланированной поездки с однокашниками в Париж и прочих радостей молодости занимает перспектива мучительных курсов химиотерапии. Но героиня предпочитает прожить отведённые ей дни так, чтобы успеть хоть что-нибудь. И сбегает с почти что случайным попутчиком, с которым делит приключения разной степени законности. За беглецами следуют родители - переживающие, но не то чтобы слишком. Отца, кстати, играет Тиль Швайгер, очевидно, питающий слабость к подобного рода историям (тут на этот счёт есть даже неплохая - единственная - шутка). Если вы разделяете сентиментальные вкусы обманчиво брутального немецкого актёра, вам сюда.

"Заклятье: Другая сторона"

Фото: kinopoisk.ru

Отец-вдовец оставляет маленького сына наедине с мачехой в новом доме, и, представьте себе, ни к чему хорошему это не приводит: мальчик заводит там дружбу с воображаемым другом, который, естественно, оказывается не воображаемым, а потусторонним. Никогда такого не было, да? Очередной хоррор про оккупированный нечистой силой дом с выпрыгивающими из тёмных углов бабайками, только на этот раз в исполнении деятелей из Швеции. Вдоль и поперёк шаблонный, к тому же до одури неспешный.

"Контроль"

Фото: kinopoisk.ru

Канадский фантастический конспирологический как бы триллер за полтора канадских доллара и бутылку кленового сиропа. Супружеская пара, муж и жена, переезжают в новую квартиру, расположенную в многоквартирном суперсовременном умном доме. И жене там начинает видеться всякое. Никто ей не верит, потом оказывается, что это заговор с целью убить ребёнка в рамках эксперимента. В общем, это всё просто очень плохо, на уровне между самодеятельностью и российскими дневными сериалами. Зато вот чем примечательно: здесь мы можем наблюдать нижние экстремумы карьер Кристины Риччи и Джона Кьюсака. Причём если у последнего хотя бы второстепенная роль, то Риччи весь фильм находится в центре внимания с застывшим на лице немым вопросом: как я до этого докатилась?

"Говард и Подводное королевство"

Фото: kinopoisk.ru

Во всех отношениях странная анимационная трилогия о приключениях юного Говарда Лавкрафта, выходившая в 2016-2018 годах, продолжает своё запоздалое шествие по российскому кинопрокату, куда на пандемийном безрыбье уже берут буквально всё подряд. На этой неделе встречайте вторую часть (третья, судя по всему, тоже до наших кинотеатров когда-нибудь доберётся), где маленький Говард Филлипс, его друг Ктулху (то есть он как бы не совсем Ктулху, долго объяснять) и ещё один волшебник ищут дневники Лавкрафта-отца, очень, кстати, похожего на Эдгара Аллана По (ладно, признаем, это действительно забавно). В остальном всё то же самое - причудливая смесь из детской сказочности и адаптированных сюжетов писателя, отрисованная на уровне древних компьютерных игр.

"Конь Юлий и большие скачки"

Фото: kinopoisk.ru

Небезызвестная отечественная мультфраншиза про богатырей между тем обзавелась десятой (!) частью, которая всё ещё идёт на больших экранах - и не без некоторого успеха. Понятно, аудитория 17-летней серии примерно представляет, что будет в следующем фильме: угловатые, но добродушные русские супергерои, хитрый князь с голосом Сергея Маковецкого, не в меру жизнерадостный конь Юлий - дальний родственник Осла из "Шрека". Этот последний оказывается в центре внимания, влюбившись в восточную красавицу-кобылу. Что приводит к дипломатическим трениям с её хозяином-султаном. Зрелище исключительно непритязательное, но и не раздражающее - как и ожидалось.

Также на экранах: французская мелодрама с российским артистом балета Сергеем Полуниным "Обыкновенная страсть".