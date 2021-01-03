Что смотреть в кино в праздники: Чудо-женщина, богатыри, Аллен, Боуи

Сегодня у нас сдвоенный выпуск: рассказываем про уже состоявшиеся на этой неделе премьеры и заодно про те, что должны состояться на предстоящей неделе. Блокбастеры, хорроры, Вуди Аллен, Мел Гибсон, Дэвид Боуи - что ещё можно посмотреть в кинотеатрах в праздники.

"Чудо-женщина: 1984"

Кто соскучился по дорогим кинокомиксам, вот вам, дождались. Чудо-женщина в середине 80-х спасает человечество от бизнесмена, получившего злодейскую суперспособность исполнять любые желания, забирая что-нибудь взамен, - такая вариация сюжета "Обезьяньей лапки" или любого другого сюжета подобного рода. Очень актуальная для новогодней поры, когда принято как раз желания загадывать, транслируется мысль: желания ведут к страданиям, поэтому следует от них отказаться. Учение Будды всесильно, потому что оно верно. Всякие зрелищные штуки, полагающиеся дорогому кинокомиксу, - головокружительные полёты, стремительная погоня с участием бронетехники, вырастающая из земли гигантская стена - на местах и взор ласкают. (Рецензия)

"Последний богатырь: Корень зла"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение одного из самых кассовых российских фильмов всех времён прогнозируемо доминирует в прокате, и даже коронавирусные ограничения не мешают ему бодро собирать миллионы почти по графику абсолютного рекордсмена - "Холопа". Оно и неудивительно: первая часть народу понравилась, а во второй всё то же самое, только больше и красивее. И причудливее. Плотоядный Колобок с голосом Харламова, люди без глаз, громадный монстр Роголеб, сделанный из щупальцевидных корневищ. Идеальное развлекательное кино для новогодних каникул - ненапряжное и придурковато-весёлое. (Рецензия)

"Фестиваль Рифкина"

Фото: kinopoisk.ru

Лёгкая романтическая комедия Вуди Аллена про еврея-сноба из Бронкса и его проблемы в личной жизни - каждый второй фильм Вуди Аллена как-то так в двух словах описывается. Отличие этого - в том, что он ещё и про европейский фестивальный кинематограф. Главный герой по имени Морт Рифкин приезжает с женой на фестиваль в Сан-Себастьяне, жена его там принимается крутить шуры-муры с модным молодым режиссёром, снимающим претенциозную дрянь, а тем временем сам Морт Рифкин зависает в компании горячей женщины-врача, также несчастной в браке, и воображает себе сцены из культовых картин славных деятелей прошлого: Уэллса, Лелуша, Трюффо, Бергмана, Феллини. Тем Вуди Аллен как бы намекает: вот раньше какое было европейское фестивальное кино, не то что теперь. (Рецензия)

"Охота на Санту"

Фото: kinopoisk.ru

Обделённый родительским вниманием школьник-мажор с замашками криминального босса нанимает киллера, чтобы тот убил Санта-Клауса, потому как обижен на него. У киллера (Уолтон Гоггинс) также на Санта-Клауса зуб, и он с радостью соглашается. А Санта-Клаусу (Мел Гибсон) и без того приходится тяжко: в связи с падением нравов современной молодёжи и нехваткой финансирования (второе неочевидным образом вытекает из первого) ему приходится заключить контракт с Пентагоном на производство деталей для истребителей. Неидеальная, чересчур, возможно, неторопливая, но в целом очень приятная альтернатива слащавым праздничным семейным вампукам: предельно серьёзный - и оттого в контексте ещё более смешной - угрюмый кровавый нуар с элементами вестерна, работающий на могучих харизмах Гоггинса и Гибсона.

"С днём смерти"

Фото: kinopoisk.ru

Даррен Линн Боусман когда-то успешно трудился на франшизе "Пила" (части со второй по четвёртую) и снял культовую "Генетическую оперу", а потом как-то резко сдал и скатился во второсортные мистические хорроры. Вот и опять. Начинается всё вроде бы за здравие, интригующе: супружеская пара просыпается в последний день отпуска на одном из тайских островов с головной болью, оба со вчера ничего не помнят, только помнят, как выпили какой-то местной дряни. А потом обнаруживают видеозапись, на которой он (Люк Хемсворт) убивает её. Но дальше нет ничего, кроме бесконечной унылой беготни по этому острову, и в итоге фильм оказывается всего лишь очередным неумелым закосом под "Плетёного человека" и "Ребёнка Розмари".

"Дэвид Боуи. Человек со звезды"

Фото: kinopoisk.ru

Собственными байопиками за последнее время обзавелись такие немаловажные поп-фигуры, как Фредди Меркьюри и Элтон Джон. Даже про Mötley Crüe вышел фильм от Netflix. Ко всем этим картинам (особенно к последней) у поклонников и просто интересующихся есть немало вопросов, но это ни в какое сравнение не идёт с тем, какие негодование и ярость вызовет фильм Stardust у тех, для кого имя Дэвида Боуи - не пустой звук. Совершенно беспомощная попытка рассказать о музыкальной глыбе в период её формирования.

Боуи тут вообще не потенциальная звезда, а просто неуверенный в себе жалкий чудак, всех в основном раздражающий. Как из него получился тот самый Боуи, понять совершенно невозможно. Налицо вопиющий мискаст - из Джонни Флинна такой же Зигги Стардаст, как из, простите, пластилина граната. Ах да, песен Боуи здесь тоже нет. И хорошо, в этом убогом телеспектакле им совершенно нечего делать. А лучше бы и самого его не было.

"Счастливо оставаться"

Фото: kinopoisk.ru

Молодая женщина узнаёт, что жить ей осталось совсем немного: редкая и скоротечная болезнь. При весьма причудливых обстоятельствах она знакомится с потерявшим было всякий интерес к жизни мужичком, и они втроём - в команду также добавился слепой чудак - отправляются искать её дочь, отобранную у слишком юной матери сразу после рождения.

Новый фильм Альбера Дюпонтеля - симпатичная комедийная драма: пусть и не бог весть какая остроумная и оригинальная, зато обладающая несколькими забавными эпизодами, камео Терри Гиллиама, внятным назидательным зарядом и здоровым стоицизмом. В оригинальном названии (Adieu les cons) к прощанию добавлено уничижительное обращение, которое наши прокатчики, очевидно, сочли несоответствующим новогоднему настроению. Фильм, прямо скажем, и сам по себе не самый "новогодний", но некоторые приличествующие элементы - семейные ценности, например, и непритязательный юмор - всё же присутствуют.

"Самое первое Рождество"

Фото: kinopoisk.ru

Католический священник и грабитель церквей попадают из современной Италии в Вифлеем за несколько дней до рождения Христа. Здраво рассудив, что только чудо поможет им вернуться обратно, они решают найти Марию и Иосифа - к кому ж ещё за чудом обращаться? По дороге им приходится вступить в Народный Фронт Иудеи (а может, в Иудейский Народный Фронт), поконфликтовать с римлянами, погостить у Ирода - ну и подружиться, понятное дело, друг с другом, "понять что-то важное" и всё такое прочее. Несмотря на наличие затемнённого юмора и определённого количества трупов, за рамки глуповатой комедии с призывом ко всему хорошему "Самое первое Рождество" так и не выбирается. Впрочем, для многих такое незатейливое зрелище во время праздничной расслабленности будет в самый раз.

"Дрон"

Фото: kinopoisk.ru

Художественный фильм "Дрон" - это такой дешёвый трэш за полторы копейки, который в состоянии вытерпеть только преданные фанаты сей категории. Сюжет там такой: серийный убийца, спасаясь от группы захвата, вызывает молнию и вселяется в радиоуправляемый летательный аппарат. Став таким образом пилотом беспилотника, он начинает терроризировать молодую пару. Сначала - пугает и мелко пакостит, но вскоре переходит к более тяжким статьям уголовного кодекса. А кто ж его осудит - он же дрон! Тех, кто проявит стойкость и высидит все 80 минут, ждёт ещё один восхитительный в своём идиотизме сюжетный поворот. Прибережём его для них.

"Ведьмина служба доставки"

Фото: kinopoisk.ru

Тем, кто всё ещё скептически морщит нос при слове "аниме", предоставляется замечательный шанс пересмотреть свои взгляды на мир японской анимации: в широкий прокат выходит классическая лента Хаяо Миядзаки 1989 года. Трогательная история взросления 13-летней потомственной ведьмы (обладательницы милейшего котика), которой нужно пройти особый обряд инициации: прожить год в незнакомом городе среди обычных людей. Миядзаки творчески переработал сказку японской писательницы Эйко Кадоно, что отразилось не только на сюжете, ставшем заметно драматичнее и конфликтнее, но и на форме: город, в котором оказывается Кики, имитирует альтернативную провинциальную Европу середины XX века. И делает это с блеском (и дирижаблем). Понятное дело - Миядзаки же.

Также на экранах: сборник детской анимации "МУЛЬТ в кино 121. Новый год, новый мульт!"; пикантная испанская комедия "Соседи сверху"; немецкая видовая документалка "Полёт над Россией"; "концертное шоу в жанре фэнтези" (что бы это ни значило) "Планета Билан"; корейский короткометражный мультик "Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения"; очередная часть бесконечной серии студии "Мельница" про богатырей "Конь Юлий и большие скачки".