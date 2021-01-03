Что смотреть в кино в праздники: Чудо-женщина, богатыри, Аллен, Боуи

"Чудо-женщина: 1984"
Кто соскучился по дорогим кинокомиксам, вот вам, дождались. Чудо-женщина в середине 80-х спасает человечество от бизнесмена, получившего злодейскую суперспособность исполнять любые желания, забирая что-нибудь взамен, - такая вариация сюжета "Обезьяньей лапки" или любого другого сюжета подобного рода. Очень актуальная для новогодней поры, когда принято как раз желания загадывать, транслируется мысль: желания ведут к страданиям, поэтому следует от них отказаться. Учение Будды всесильно, потому что оно верно. Всякие зрелищные штуки, полагающиеся дорогому кинокомиксу, - головокружительные полёты, стремительная погоня с участием бронетехники, вырастающая из земли гигантская стена - на местах и взор ласкают. (Рецензия)
"Последний богатырь: Корень зла"
Продолжение одного из самых кассовых российских фильмов всех времён прогнозируемо доминирует в прокате, и даже коронавирусные ограничения не мешают ему бодро собирать миллионы почти по графику абсолютного рекордсмена - "Холопа". Оно и неудивительно: первая часть народу понравилась, а во второй всё то же самое, только больше и красивее. И причудливее. Плотоядный Колобок с голосом Харламова, люди без глаз, громадный монстр Роголеб, сделанный из щупальцевидных корневищ. Идеальное развлекательное кино для новогодних каникул - ненапряжное и придурковато-весёлое. (Рецензия)
"Фестиваль Рифкина"
Лёгкая романтическая комедия Вуди Аллена про еврея-сноба из Бронкса и его проблемы в личной жизни - каждый второй фильм Вуди Аллена как-то так в двух словах описывается. Отличие этого - в том, что он ещё и про европейский фестивальный кинематограф. Главный герой по имени Морт Рифкин приезжает с женой на фестиваль в Сан-Себастьяне, жена его там принимается крутить шуры-муры с модным молодым режиссёром, снимающим претенциозную дрянь, а тем временем сам Морт Рифкин зависает в компании горячей женщины-врача, также несчастной в браке, и воображает себе сцены из культовых картин славных деятелей прошлого: Уэллса, Лелуша, Трюффо, Бергмана, Феллини. Тем Вуди Аллен как бы намекает: вот раньше какое было европейское фестивальное кино, не то что теперь. (Рецензия)
"Охота на Санту"
Обделённый родительским вниманием школьник-мажор с замашками криминального босса нанимает киллера, чтобы тот убил Санта-Клауса, потому как обижен на него. У киллера (Уолтон Гоггинс) также на Санта-Клауса зуб, и он с радостью соглашается. А Санта-Клаусу (Мел Гибсон) и без того приходится тяжко: в связи с падением нравов современной молодёжи и нехваткой финансирования (второе неочевидным образом вытекает из первого) ему приходится заключить контракт с Пентагоном на производство деталей для истребителей. Неидеальная, чересчур, возможно, неторопливая, но в целом очень приятная альтернатива слащавым праздничным семейным вампукам: предельно серьёзный - и оттого в контексте ещё более смешной - угрюмый кровавый нуар с элементами вестерна, работающий на могучих харизмах Гоггинса и Гибсона.
"С днём смерти"
Даррен Линн Боусман когда-то успешно трудился на франшизе "Пила" (части со второй по четвёртую) и снял культовую "Генетическую оперу", а потом как-то резко сдал и скатился во второсортные мистические хорроры. Вот и опять. Начинается всё вроде бы за здравие, интригующе: супружеская пара просыпается в последний день отпуска на одном из тайских островов с головной болью, оба со вчера ничего не помнят, только помнят, как выпили какой-то местной дряни. А потом обнаруживают видеозапись, на которой он (Люк Хемсворт) убивает её. Но дальше нет ничего, кроме бесконечной унылой беготни по этому острову, и в итоге фильм оказывается всего лишь очередным неумелым закосом под "Плетёного человека" и "Ребёнка Розмари".
"Дэвид Боуи. Человек со звезды"
Собственными байопиками за последнее время обзавелись такие немаловажные поп-фигуры, как Фредди Меркьюри и Элтон Джон. Даже про Mötley Crüe вышел фильм от Netflix. Ко всем этим картинам (особенно к последней) у поклонников и просто интересующихся есть немало вопросов, но это ни в какое сравнение не идёт с тем, какие негодование и ярость вызовет фильм Stardust у тех, для кого имя Дэвида Боуи - не пустой звук. Совершенно беспомощная попытка рассказать о музыкальной глыбе в период её формирования.
Боуи тут вообще не потенциальная звезда, а просто неуверенный в себе жалкий чудак, всех в основном раздражающий. Как из него получился тот самый Боуи, понять совершенно невозможно. Налицо вопиющий мискаст - из Джонни Флинна такой же Зигги Стардаст, как из, простите, пластилина граната. Ах да, песен Боуи здесь тоже нет. И хорошо, в этом убогом телеспектакле им совершенно нечего делать. А лучше бы и самого его не было.
"Счастливо оставаться"
Молодая женщина узнаёт, что жить ей осталось совсем немного: редкая и скоротечная болезнь. При весьма причудливых обстоятельствах она знакомится с потерявшим было всякий интерес к жизни мужичком, и они втроём - в команду также добавился слепой чудак - отправляются искать её дочь, отобранную у слишком юной матери сразу после рождения.
Новый фильм Альбера Дюпонтеля - симпатичная комедийная драма: пусть и не бог весть какая остроумная и оригинальная, зато обладающая несколькими забавными эпизодами, камео Терри Гиллиама, внятным назидательным зарядом и здоровым стоицизмом. В оригинальном названии (Adieu les cons) к прощанию добавлено уничижительное обращение, которое наши прокатчики, очевидно, сочли несоответствующим новогоднему настроению. Фильм, прямо скажем, и сам по себе не самый "новогодний", но некоторые приличествующие элементы - семейные ценности, например, и непритязательный юмор - всё же присутствуют.
"Самое первое Рождество"
Католический священник и грабитель церквей попадают из современной Италии в Вифлеем за несколько дней до рождения Христа. Здраво рассудив, что только чудо поможет им вернуться обратно, они решают найти Марию и Иосифа - к кому ж ещё за чудом обращаться? По дороге им приходится вступить в Народный Фронт Иудеи (а может, в Иудейский Народный Фронт), поконфликтовать с римлянами, погостить у Ирода - ну и подружиться, понятное дело, друг с другом, "понять что-то важное" и всё такое прочее. Несмотря на наличие затемнённого юмора и определённого количества трупов, за рамки глуповатой комедии с призывом ко всему хорошему "Самое первое Рождество" так и не выбирается. Впрочем, для многих такое незатейливое зрелище во время праздничной расслабленности будет в самый раз.
"Дрон"
Художественный фильм "Дрон" - это такой дешёвый трэш за полторы копейки, который в состоянии вытерпеть только преданные фанаты сей категории. Сюжет там такой: серийный убийца, спасаясь от группы захвата, вызывает молнию и вселяется в радиоуправляемый летательный аппарат. Став таким образом пилотом беспилотника, он начинает терроризировать молодую пару. Сначала - пугает и мелко пакостит, но вскоре переходит к более тяжким статьям уголовного кодекса. А кто ж его осудит - он же дрон! Тех, кто проявит стойкость и высидит все 80 минут, ждёт ещё один восхитительный в своём идиотизме сюжетный поворот. Прибережём его для них.
"Ведьмина служба доставки"
Тем, кто всё ещё скептически морщит нос при слове "аниме", предоставляется замечательный шанс пересмотреть свои взгляды на мир японской анимации: в широкий прокат выходит классическая лента Хаяо Миядзаки 1989 года. Трогательная история взросления 13-летней потомственной ведьмы (обладательницы милейшего котика), которой нужно пройти особый обряд инициации: прожить год в незнакомом городе среди обычных людей. Миядзаки творчески переработал сказку японской писательницы Эйко Кадоно, что отразилось не только на сюжете, ставшем заметно драматичнее и конфликтнее, но и на форме: город, в котором оказывается Кики, имитирует альтернативную провинциальную Европу середины XX века. И делает это с блеском (и дирижаблем). Понятное дело - Миядзаки же.
Также на экранах: сборник детской анимации "МУЛЬТ в кино 121. Новый год, новый мульт!"; пикантная испанская комедия "Соседи сверху"; немецкая видовая документалка "Полёт над Россией"; "концертное шоу в жанре фэнтези" (что бы это ни значило) "Планета Билан"; корейский короткометражный мультик "Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения"; очередная часть бесконечной серии студии "Мельница" про богатырей "Конь Юлий и большие скачки".