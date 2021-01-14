"Охотник на монстров" с Миллой Йовович получил русский трейлер

Фэнтезийный боевик "Охотник на монстров" обзавелся новой датой премьеры и очередным замечательным локализованным трейлером: кульбиты, здоровенные нарядные монстры, заруба, Милла Йовович в замызганной майке-алкоголичке - вот это вот всё. Ролик размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU, и там глаз не отвесть, конечно.

Напомним: ленту снял супруг Йовович Пол Андерсон по мотивам одноименной видеоигры. Синопсис: параллельно нашему миру существует иной, мир, где правят "крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков". Именно в этот Тартар через пространственный портал и проваливается лейтенант Артемис (Милла) со своим отрядом элитных бойцов.

И пошло-поехало.

В других ролях: Тони Джа ("Форсаж 7"), Ти-Ай ("Человек-муравей"), Миган Гуд ("Шазам!"), Диего Бонета ("Терминатор: Темные судьбы"), Джош Хелман ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Чжин Ау-Юн ("Двойной форсаж"), Рон Перлман ("Хеллбой").

Премьера - 28 января.

Ну и мимоходом напомним, что лента уже на второй день была с концами убрана из проката в Китае из-за "расистской" шутки - и правки с пардонами от создателей выпрямить ситуацию уже не помогли.