Amazon снимет спин-офф "Американских богов"

Грядёт новая экранизация Нила Геймана: компания Amazon, с которой писатель недавно заключил эксклюзивный контракт, сделает из книги "Сыновья Ананси" (или "Дети Ананси") сериал.

Действие романа происходит в том же мире, что и сюжет "Американских богов". Между тем студия подчёркивает, что никакой связи с сериалом телеканала Starz у нового шоу не будет, передаёт Variety. Напомним, сериал "Американские боги" был закрыт в этом году после третьего сезона.

Главный герой "Сыновей Ананси" перед собственной свадьбой узнаёт, что у него есть брат-близнец, совершенно, впрочем, на него непохожий. Странное знакомство коренным образом меняет его жизнь.

Сценаристом, конечно, стал сам Гейман - вместе с Ленни Генри. Режиссером пилота будет Ханель М. Кулпеппер ("Двойник", "Люцифер").