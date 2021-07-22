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Amazon снимет спин-офф "Американских богов"

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    22.07.2021, 14:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Грядёт новая экранизация Нила Геймана: компания Amazon, с которой писатель недавно заключил эксклюзивный контракт, сделает из книги "Сыновья Ананси" (или "Дети Ананси") сериал.

Фото: kino-teatr.ru
Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix

Действие романа происходит в том же мире, что и сюжет "Американских богов". Между тем студия подчёркивает, что никакой связи с сериалом телеканала Starz у нового шоу не будет, передаёт Variety. Напомним, сериал "Американские боги" был закрыт в этом году после третьего сезона.

Главный герой "Сыновей Ананси" перед собственной свадьбой узнаёт, что у него есть брат-близнец, совершенно, впрочем, на него непохожий. Странное знакомство коренным образом меняет его жизнь.

Сценаристом, конечно, стал сам Гейман - вместе с Ленни Генри. Режиссером пилота будет Ханель М. Кулпеппер ("Двойник", "Люцифер").

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