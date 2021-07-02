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В Сеть слили новые костюмы Человека-паука из "Нет пути домой"

Новости
    02.07.2021, 13:39
Текст:   Богдан Бобров

Уже далеко не первый раз в индустрии развлечений игрушки становятся причиной сливов деталей еще не вышедших фильмов.

Фото: youtube.com/ IGN
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Так случилось и с картиной "Человек-паук: Нет пути домой". В Сеть утекли первые изображения наборов конструктора LEGO по мотивам ленты.

На них можно в подробностях рассмотреть, что у Питера Паркера будет как минимум две обновки - гибрид брони из "Мстители: Финал" и красно-черного супергеройского наряда из "Вдали от дома", а также темный костюм с золотыми вставками.

Пользователи социальных сетей отметили, что последний был доступен в видеоигре про дружелюбного соседа на PlayStation. Там он назвался "Анти-Ок", и был сделан Паучком специально для финального сражения с Доктором Осьминогом.

Кроме того, на тех же коробках с игрушками можно заметить Скорпиона, который еще полноценно не появлялся в MCU, Доктора Стрэнджа, его помощника Вонга и Эмджей.

Премьера третьего сольного фильма про приключения Спайдермена запланирована на декабрь текущего года. Судя по тому, как развиваются события сериала "Локи", бог хитрости и обмана также может поучаствовать в проекте.

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