В Сеть слили новые костюмы Человека-паука из "Нет пути домой"

Уже далеко не первый раз в индустрии развлечений игрушки становятся причиной сливов деталей еще не вышедших фильмов.

Так случилось и с картиной "Человек-паук: Нет пути домой". В Сеть утекли первые изображения наборов конструктора LEGO по мотивам ленты.

На них можно в подробностях рассмотреть, что у Питера Паркера будет как минимум две обновки - гибрид брони из "Мстители: Финал" и красно-черного супергеройского наряда из "Вдали от дома", а также темный костюм с золотыми вставками.

🚨 BREAKING: A new possible lego set leak for 'SPIDER-MAN: NO WAY HOME' pic.twitter.com/aQ8xXfE1OI — cosmic (@cosmic_marvel) July 1, 2021

Пользователи социальных сетей отметили, что последний был доступен в видеоигре про дружелюбного соседа на PlayStation. Там он назвался "Анти-Ок", и был сделан Паучком специально для финального сражения с Доктором Осьминогом.

Based on Funko, we will get 3 new suits. NWH Funko POP!s were said to be released in August 1. pic.twitter.com/8p8pBYrt1v — jgjrjshndktjrg (@0_0bruh0_0) July 2, 2021

Кроме того, на тех же коробках с игрушками можно заметить Скорпиона, который еще полноценно не появлялся в MCU, Доктора Стрэнджа, его помощника Вонга и Эмджей.

I think we might see this suit 👇👇 pic.twitter.com/dPRpxAU8J9 — ⚡LIGHTING ⚡ SPEEDSTER ⚡ (@RoshanKamalSwa1) July 1, 2021

Премьера третьего сольного фильма про приключения Спайдермена запланирована на декабрь текущего года. Судя по тому, как развиваются события сериала "Локи", бог хитрости и обмана также может поучаствовать в проекте.